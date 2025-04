Lvmh: Arnault, con dazi elevati dovremo aumentare produzione negli Usa

Imprenditore favorevole a zona di libero scambio con Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - Il gruppo Lvmh 'sara' necessariamente obbligato ad aumentare la produzione americana', se i negoziati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti si tradurranno in dazi doganali elevati. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del colosso del lusso, Bernard Arnault, invitando i leader europei a 'negoziare in modo intelligente' con Washington. 'Non bisogna dire che la colpa e' delle aziende. Se cio' dovesse accadere, sarebbe colpa di Bruxelles' ha aggiunto durante l'assemblea degli azionisti. Nella stessa occasione, Arnault, ha invitato i leader europei a risolvere 'amichevolmente' la guerra commerciale tra l'Ue e gli Stati Uniti, dicendosi anche 'favorevole' a 'una zona di libero scambio' tra le due potenze economiche. 'Dovremmo realizzare una zona di libero scambio con il piu' grande mercato del mondo che sono ancora gli Stati Uniti', ha affermato Arnault, pur ammettendo di non sapere se 'questo potrebbe essere fatto' e criticando l'Europa che 'non e' guidata da un potere politico, ma da un potere burocratico che passa il suo tempo a pubblicare norme'. Nel corso dell'assemblea, inoltre, e' stata affrontata la questione della successione alla sua guida, dopo che e' stato votato a larghissima maggioranza lo spostamento del limite di eta' del ceo a 85 anni, cosi' da permettere a Bernard Arnault, 76 anni, di rimanere piu' a lungo alla guida del gruppo. Il direttore generale Stephane Bianchi ha assicurato che esistono dei piani di successione e che questi 'non sono destinati a essere resi pubblici'.

