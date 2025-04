Lu-Ve: ok soci a bilancio e cedola 0,42 euro, stop a lista cda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - L'assemblea degli azionisti di Lu-Ve ha approvato il bilancio 2024, chiuso con un ebitda consolidato di 82,5 milioni (+4,7%) su un fatturato di 589,1 milioni (-4,6%), e deliberato la distribuzione di un dividendo da 0,42 euro per azione. I soci hanno poi dato via libera, tra le altre cose, alla politica di remunerazione per l'esercizio 2025 e ai compensi corrisposti nel 2024, nonche' rinnovato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. L'assemblea, infine, ha modificato lo statuto per 'eliminare la facolta' del consiglio di amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo amministrativo dettandone la relativa disciplina'.

