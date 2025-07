Lindbergh: accordo per acquisto 100% Termotecnica Monzese, valore 1 mln

Tramite la controllata Smit (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 lug - Lindbergh, gruppo attivo nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning, ha sottoscritto, attraverso la controllata Smit, un accordo preliminare per l'acquisizione del 100% di Termotecnica Monzese. L'operazione, il cui closing e' previsto entro il 10 settembre 2025, ha un valore complessivo pari a 1 milione di euro. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Termotecnica Monzese e' attiva nella manutenzione e assistenza di impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Nell'ultimo triennio (2022-2024), ha registrato ricavi annuali medi per 1,909 milioni e un Ebitda medio per 214mila euro. Al 21 dicembre 2024 l'azienda registrava una Posizione Finanziaria Netta attiva di 531mila euro. L'operazione e' parte della strategia di crescita per linee esterne di Lindbergh nel settore Hvac, rafforzando la sua presenza nei servizi di assistenza tecnica ed installazione. Inoltre, l'operazione avviene nel nord della Lombardia, dove sono gia' attive le societa' Vergottini ed Eps, societa' facenti parte del Gruppo. Lindbergh manterra' i diritti contrattuali del personale della societa', "che continuera' a operare per sostenere la crescita e integrare le sinergie di gruppo", spiega la nota. Soci e amministratori resteranno in azienda per un periodo minimo di tre anni, "assicurando una transizione graduale e supportando il piano industriale".

