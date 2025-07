Leonardo: incontra sindacati su Divisione Aeronautica, no tagli personale o siti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 lug - Dal primo settembre, ha detto Bortoli a quanto si apprende, sara' ospitato nel sito di Pomigliano D'Arco un sito di Mbda e, sempre a Pomigliano, si lavorera' per rafforzare l'Ingegneria per fare in modo che sia una ingegneria capace di traguardare le sfide tecnologiche future. L'A220, e' emerso nell'incontro, sara' realizzato a Nola e questo testimonia che la Campania e' fondamentale per Leonardo e che queste determinera' una crescita dell'occupazione nei siti campani.

Il disegno della Divisione Aeronautica e' un disegno unico che operera' su due business: quello dei velivoli e quello delle Aerostrutture. Anche la Puglia come la Campania non avra' impatti negativi e non e' intenzione di Leonardo di fare outsourcing in luoghi a basso costo del lavoro.

Bortoli, infine, si e' soffermato anche sul settore militare sottolineando come l'expertise sul fronte dell'addestramento ha portato l'international flight training School ad essere un'eccellenza a livello internazionale. Il recente ingresso in servizio dell'M-345 con l'Aeronautica Militare, insieme all'M-346 rappresentano oggi il miglior combinato disposto per l'addestramento dei piloti militari.

Un focus a parte si e' sviluppato sulle alleanze internazionali a partire dal GCAP e dalla recente intesa con i turchi di Baykar sul fronte dei velivoli militari senza pilota. Si tratta, e' emerso dall'incontro, di alleanze che rappresentano una grande opportunita' nel medio-lungo periodo che faranno crescere il livello di expertise tecnologica.

