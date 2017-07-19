La Financiere de l'Echiquier: scontro sui dazi, la Corte Suprema invalidera' politica Trump? - PAROLA AL MERCATO

di Alexis Bienvenu* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - Lo scorso 5 novembre e' stato un giorno insolito per le borse in cui, per un motivo ovvio, i titoli piu' penalizzati dai dazi statunitensi hanno improvvisamente sovraperformato il resto del mercato. A Washington si e' infatti svolta l'udienza della Corte Suprema americana in cui e' stato esaminato il fondamento legale dell'imposizione di una parte dei dazi sulle importazioni da parte di Donald Trump. Anche se l'udienza si e' rivelata nettamente contraria alle posizioni della Casa Bianca, la decisione dovrebbe giungere tra diverse settimane o addirittura tra diversi mesi.

Eppure, la partita sembrava ben impostata visto che tra i nove giudici della Corte Suprema, sei sono considerati 'conservatori' e, di questi, tre sono stati nominati direttamente da Trump durante il suo primo mandato. Una maggioranza comoda, docile a priori.

Tuttavia, l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) - la legge cui e' ricorso Trump per imporre parte di queste tasse - e' apparsa cosi' difficile da difendere giuridicamente che anche una parte dei giudici conservatori si e' mostrata scettica, lasciando presupporre una sentenza finale sfavorevole alla Casa Bianca.

Tutto questo, a dire il vero, non sarebbe affatto sorprendente. Gia' in due occasioni, in primo grado e poi in appello a livello federale, i tribunali americani si sono pronunciati contro la legalita' del ricorso a questa legge per imporre i dazi. L'argomento era estremamente solido: l'imposizione di nuove tasse e', in generale, competenza esclusiva del Congresso e non del Presidente. Di fronte a questo argomento, basato sulla separazione dei poteri - principio fondamentale delle democrazie moderne - l'amministrazione Trump ha sostenuto che la legge IEEPA consentiva di adottare misure eccezionali in situazioni di emergenza. Sostenendo l'idea che il disavanzo commerciale americano abissale e le importazioni di fentanyl costituissero un'emergenza, la Casa Bianca sperava di giustificare il ricorso a questa legge eccezionale. Tuttavia, sembra che i giudici non siano stati particolarmente convinti da questa tesi. E' infatti difficile sostenere che il disavanzo commerciale rappresenti un'emergenza, poiche' e' in corso da decenni senza arrecare particolare danno all'economia americana. Per quanto riguarda le importazioni di fentanyl dalla Cina, non saranno i dazi a contrastarle, ma piuttosto i controlli doganali e una politica sanitaria efficace.

Se, come sembra ormai plausibile, il ricorso all'IEEPA fosse invalidato dalla Corte Suprema, cosa potremmo aspettarci dai mercati? Sprofonderebbero a causa della sconfitta di Trump, seguita da probabili reazioni rabbiose del presidente? O esulterebbero, invece, per la fine di questi dazi che alleggeriranno i costi sui prodotti importati? Possiamo ipotizzare un aumento dei tassi di interesse a causa del mancato gettito fiscale, che aggraverebbe la situazione di bilancio mentre le azioni, ad eccezione dei titoli finora maggiormente penalizzati da queste tasse, risentirebbero di questo aumento dei tassi, tanto piu' che aumenterebbe l'incertezza sul futuro della politica tariffaria. D'altra parte, pero', la Federal Reserve potrebbe trovare un nuovo margine di manovra per abbassare i tassi grazie all'eliminazione di una fonte di inflazione, sostenendo cosi' gli asset rischiosi. E' difficile prevedere da quale parte finirebbe per pendere la bilancia.

Ma, a dire il vero, questo modo binario di porre la questione non e' il migliore. Infatti, anche se la Corte Suprema invalidasse, almeno in parte, il ricorso all'IEEPA per l'imposizione dei dazi, non impedirebbe probabilmente il ricorso ad altre leggi specifiche per raggiungere gli stessi fini, senza nemmeno dover consultare il Congresso. Vi e' infatti una serie di leggi su cui la Casa Bianca si e' gia' basata per introdurre dazi mirati, senza che tale utilizzo sia stato finora messo in discussione. Si tratta, in particolare, di articoli presenti nel Trade Expansion Act e nel Trade Act. Tuttavia, queste leggi sono piu' vincolanti da attuare. Alcune richiedono indagini preliminari prima di poter essere invocate, altre limitano nel tempo o nella portata le tasse applicabili. Il 'piano B' sarebbe quindi tedioso e limitato, impedendo a Trump di agire in modo discrezionale. La Corte Suprema darebbe cosi' un colpo definitivo alla governance trumpiana. Un colpo da maestro per difendere il suo perimetro.

*Fund Manager di La Financiere de l'Echiquier "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

