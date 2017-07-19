La Financiere de l'Echiquier: mercati globali, primi segnali di raffreddamento - PAROLA AL MERCATO

di Enguerrand Artaz* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Sorretto da un ottimismo quasi euforico, il 2026 era iniziato alla grande.

Sullo sfondo di uno scenario di crescita globale che tutti davano per positivo, i mercati azionari registravano un record dopo l'altro. I trend parabolici del 2025 non solo sono continuati ma hanno ripreso ad accelerare. Cosi' e' stato per il mercato azionario sudcoreano, cresciuto dell'80% quasi nel 2025 e del 24% nel solo mese di gennaio.

Altrettanto e' successo per i metalli preziosi dove l'intensificarsi della speculazione dopo un anno eccezionale ha fatto si' che nelle prime settimane di quest'anno l'oro guadagnasse fino al 25% e l'argento il 63%. Nel frattempo, molti indicatori di posizionamento e di sentiment del mercato mostravano un ottimismo esagerato e un posizionamento molto aggressivo da parte degli investitori. Tutto questo accadeva all'inizio di un anno ricco di potenziali insidie, dopo tre anni di rialzo ininterrotto.

Da qualche giorno pero', assistiamo a una forma di ritorno alla ragione, talvolta un po' brusco. Una leva finanziaria spinta per speculare sull'argento ha amplificato l'inversione di tendenza del metallo prezioso che ha cosi' perso il 40% circa in pochi giorni. Il mercato coreano ha subito due aggiustamenti repentini che hanno persino innescato, durante la seduta del 2 febbraio, il meccanismo di 'sidecar', un sistema destinato a stabilizzare il mercato in caso di forti oscillazioni, che sospende l'esecuzione degli ordini per alcuni minuti. Altre correzioni violente si sono verificate in alcuni segmenti del mercato americano, come i titoli tecnologici non redditizi che hanno cancellato, in pochi giorni, il forte rialzo registrato all'inizio dell'anno.

Dietro la forte volatilita' degli asset sono anche emerse delle preoccupazioni piu' fondamentali, a cominciare da quella relativa agli investimenti nell'Intelligenza Artificiale. A preoccupare gli investitori sono stati gli annunci di Microsoft e poi di Alphabet, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali e di spese di investimento per il 2026 nettamente superiori a quelle previste dal consenso, anche se questo timore - emerso lo scorso autunno - sembrava essere stato superato. Va detto che gli importi in gioco sono impressionanti. I giganti americani della tecnologia hanno infatti annunciato non meno di 660 miliardi di dollari di investimenti nell'AI, pari a un aumento del 60% rispetto al 2025. Queste cifre riaccendono la questione della redditivita' di questi investimenti e della sostenibilita' dei margini del settore, in un contesto soprattutto di concorrenza crescente tra i grandi modelli linguistici.

Le fragilita' dell'economia americana sono state inoltre ricordate da una serie di dati negativi sull'occupazione negli Stati Uniti, e in particolare da un forte calo dei posti di lavoro disponibili secondo l'indagine JOLTS e dal peggior mese di gennaio in termini di perdite di posti di lavoro secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas. La narrativa di moda per parlare del mercato del lavoro americano, riassunta dall'anafora 'low hiring, low firing'[1], rimane per ora valida, con le richieste di sussidi di disoccupazione che continuano a essere molto contenute. Eppure, questa narrativa e' intaccata un po' per volta dalla serie di dati negativi e dagli annunci di piani di licenziamento.

Questo ritorno alla realta' da parte degli investitori, sia attraverso la correzione dell'eccessiva euforia sia attraverso la nuova presa in considerazione delle questioni piu' fondamentali, e' in fondo salutare. Non c'e' peggior pericolo in agguato sui mercati finanziari di quando l'appetito prende il sopravvento sulla razionalita' piu' elementare. Lo sgonfiarsi rapido delle incongruenze e' quindi il modo migliore per consentire ai mercati di riprendere serenamente a progredire.

*Strategist di La Financiere de l'Echiquier "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 15-02-26 13:39:07 (0268) 5 NNNN