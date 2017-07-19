La Financiere de l'Echiquier: Argentina, il fattore Vaca Muerta - PAROLA AL MERCATO

di Alexis Bienvenu* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Un'inaspettata pioggia di dollari (o di yuan) si riversa sui paesi esportatori di idrocarburi da quando lo stretto di Hormuz e' bloccato. Oltre ai grandi esportatori che beneficiano della crisi, come Brasile, Russia o Stati Uniti, un altro paese potrebbe essere profondamente trasformato dalla situazione nel Golfo Persico: l'Argentina. Paese che, a sua volta, potrebbe contribuire a rimodellare il sistema energetico globale.

Oltre alla mano de Dios del Pibe de Oro, il paese gode di un altro ben di Dio: Vaca Muerta. Non si tratta della pregiata carne locale, bensi' di una regione della Patagonia che, secondo l'Energy Information Administration statunitense (EIA), ospita giacimenti di idrocarburi di inestimabile valore: la quarta riserva mondiale di shale oil tecnicamente recuperabile e la seconda di shale gas. Per un paese che da decenni lotta contro il declino economico, questa situazione e' a dir poco miracolosa.

L'aumento del prezzo del petrolio si fa gia' sentire sull'economia del paese: le esportazioni energetiche, in surplus da due anni, registrano una crescita esponenziale. A marzo, secondo una nota di JPMorgan ripresa da Bloomberg, la bilancia energetica ha fatto segnare un record storico. La Banca centrale puo' finalmente ricostituire le proprie riserve in dollari. Un segnale inequivocabile: il peso, tradizionalmente orientato al ribasso, quest'anno si e' apprezzato di quasi il 6% rispetto al dollaro.

Dalla sua elezione a fine 2023, il presidente argentino preme sull'acceleratore di questo sviluppo e ha decretato un ampio spettro di deregulation ambientale ed economica. Nel 2024, il dispositivo RIGI (Re'gimen de Incentivo para Grandes Inversiones) ha rafforzato questa traiettoria incoraggiando gli investitori esteri a sviluppare l'industria energetica e mineraria. La recente riforma della legge argentina sui ghiacciai, riguardante in primo luogo l'estrazione mineraria, porta a compimento questo processo.

*Fund Manager di La Financiere de l'Echiquier.

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(RADIOCOR) 27-04-26 13:11:47 (0289) 5 NNNN