Kryalos: compra da Logiman portafoglio logistico last-mile in Nord Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 nov - Kryalos Sgr, societa' privata e indipendente di gestione del risparmio, ha acquisito un portafoglio logistico last-mile composto da 13 asset. A vendere sono Logiman e alcune societa' affiliate, attraverso fondi riconducibili a Blackstone. Gli immobili sono in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, in contesti con elevata accessibilita' infrastrutturale e prossimita' ai principali snodi autostradali e logistici del Paese. Con una Gla (gross leasable area, superficie lorda commercializzabile) complessiva di circa 107.000 mq, gli asset "rafforzano la leadership di Kryalos nel segmento logistico last-mile, oggi tra i piu' dinamici e strategici del mercato immobiliare italiano". Il portafoglio e' composto da undici asset esistenti e da due ulteriori immobili di circa 35.000 mq complessivi il cui completamento e' previsto tra il 2026 ed il 2027. "L'acquisizione di questi asset di elevata qualita', localizzati in aree strategiche per la distribuzione e la supply chain italiana ci permette di consolidare la nostra presenza nel settore logistico, uno dei pilastri della strategia di investimento di Kryalos", ha detto Gianluca Vairani, senior managing director transaction management di Kryalos Sgr, spiegando che la societa' "continuera' a investire in immobili che rispondano alle esigenze di un settore in costante evoluzione e sempre piu' centrale per l'economia del Paese".

Ars.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 26-11-25 10:05:31 (0207)IMM 5 NNNN