Kaleon: Molteni, gia' oltre 3mila soci tra cui Investindustrial -INTERVISTA -2

Confidenti di chiudere contratti con siti nei prossimi mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 dic - Quanto alle novita' sul business, Molteni ha detto che 'stiamo facendo scounting e abbiamo gia' un'ottima pipeline, anche grazie alla collaborazione con l'associazione delle dimore storiche italiane e con quella dei grandi giardini italiani'. Ha quindi aggiunto: 'stiamo gia' valutando diverse opportunita' e sebbene sia un lavoro lungo e complesso, siamo confidenti di chiudere contratti nei prossimi mesi'. Le location sotto la lente sono in Italia, esattamente in Lombardia, Veneto, e Lazio. Molteni ha ricordato che Kaleon 'non acquista proprieta', ma gestisce beni di terzi siglando contratti di affitto, che ovviamente sono molto lunghi dal momento che la nostra attivita' prevede un impegno di investimenti importanti'. Investimenti che in genere riguardano le attivita' per sviluppare la parte turistica e non quelli strutturali relativi alla proprieta', 'anche se poi di volta in volta tratteremo con i proprietari'. Il sogno nel cassetto dell'ad e' 'di sviluppare la nostra attivita' anche in Francia'. Per adesso, comunque, non ci sono trattative in corso oltreconfine. La doppia quotazione, a Milano e anche a Parigi, e' stata dettata dal fatto che Italia e Francia sono i due Paesi con il maggior patrimonio artistico e culturale e in piu' vantano la maggiore sensibilita' alla gestione dei beni storici.

Durante la cerimonia di quotazione Molteni ha tenuto a ribadire che 'in 40 anni abbiamo cercato di far qualcosa che nessuno aveva fatto, ossia abbiamo gestito il patrimonio artistico e culturale in modo industriale'. Le prospettive sono rosee dal momento che il turismo culturale ha prospettive di essere di sette volte superiore a quello generalista e l'Italia, ha ricordato, vanta circa 44mila siti, ossia ville, castelli e parchi dei quali sono una minima parte sono valorizzati.

Kaleon ha quotato circa il 30% del proprio capitale, incassando circa 18 milioni di euro. In particolare, 16,5 milioni di euro sono derivati dall'offerta primaria (inclusa l'offerta base e la sottoscrizione parziale della clausola di estensione per 1,5 milioni) e 1,5 milioni di euro dall'offerta secondaria riservata all'esercizio dell'opzione greenshoe. Dall'offerta retail in Francia sono stati raccolti 2,85 milioni di euro. Sulla base delle richieste pervenute nell'ambito dell'offerta, sono state allocate 4.500.000 azioni, cosi' suddivise: 4.125.000 azioni di nuova emissione derivanti da rivenienti da due appositi aumenti di capitale, il primo riservato agli investitori qualificati, e il secondo a servizio di un'offerta retail in Francia; 375mila azioni, oggetto dell'opzione di over-allotment, concessa in vendita dall'azionista L6A4, socio unico della societa', a servizio dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe in favore del global coordinator e del co-global coordinator.

