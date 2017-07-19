Jupiter AM: azionario europeo, chi ha vinto e chi e' rimasto indietro nel 2025 - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 feb - Sul fronte quality growth la valutazione e' in ultima analisi legata al singolo titolo ma a livello aggregato restiamo attendisti. Al momento non riteniamo che i titoli che potrebbero apparire interessanti da un punto di vista fondamentale siano realmente convincenti sul piano delle valutazioni. Va pero' segnalato che alcuni titoli tipicamente considerati 'quality growth' sono stati coinvolti anche in un'altra rotazione di mercato, legata a un paniere fattoriale di titoli percepiti come 'perdenti' sul fronte dell'AI. Pur essendo consapevoli dei rischi, oltre che delle opportunita' dell'impiego dell'AI a tutti i business, crediamo che aziende come Relx, LSEG e SAP dispongano di forti barriere all'ingresso basate su dati proprietari e processi di business che, in un mondo dominato dall'AI, dovrebbero rafforzarsi non indebolirsi.

I mercati azionari europei presentano anche altre tematiche interessanti, come la tecnologia per l'AI: l'Europa ospita aziende leader che svolgono un ruolo chiave nel rendere possibile la diffusione dell'intelligenza artificiale. Di conseguenza, la tematica AI si manifesta soprattutto attraverso i titoli legati al capex dei semiconduttori e all'attrezzatura elettrica, che hanno registrato forti apprezzamenti negli ultimi anni. Continuiamo a ritenere che queste societa' vedranno una robusta crescita di ricavi e utili per diversi anni, man mano che i grandi campioni mondiali dell'AI espandono le proprie infrastrutture tecnologiche, sostenendo sia una forte domanda di semiconduttori avanzati sia un cambio di passo nella crescita della domanda di elettricita' nei mercati sviluppati. Tutto cio' rafforza la necessita' di macchinari e impianti che rendono possibile questa espansione.

Anche le parti del mercato legate ai consumi meritano attenzione. Il quadro globale dei consumi appare abbastanza complesso e in parte contraddittorio. Negli Stati Uniti l'economia dei consumi ha una forma a 'K', in cui i decili di reddito piu' elevati sono testimoni di una crescita di reddito e soprattutto di ricchezza, mentre le fasce a reddito piu' basso subiscono una compressione del reddito reale.

Questo penalizza molte aree dei beni di base ma favorisce il lusso. I consumatori europei e cinesi mostrano invece una marcata cautela, con tassi di risparmio superiori alla norma, un contesto sfavorevole per gran parte del settore dei consumi. A cio' si aggiungono trend strutturali di lungo periodo, come la crescente diffusione dei farmaci anti-obesita' e per la cura del diabete, l'aumento dei giovani adulti astemi e i cambiamenti demografici, che rappresentano un ulteriore ostacolo per molti beni di base.

Deteniamo diverse posizioni ad alta convinzione nel settore dei consumi, dove l'insieme di modelli di business solidi e valutazioni interessanti puo' sostenere una sovraperformance continuativa. Abbiamo anche introdotto un'esposizione selettiva a societa' in fase di risanamento, sempre piu' frequenti nei consumi di base, un segmento che affronta ostacoli sia strutturali sia ciclici. Per i titoli del lusso restiamo in una fase attendista.

In conclusione, l'ampia dispersione delle performance operative e dei prezzi azionari all'interno dell'universo europeo evidenzia la necessita' di un approccio di investimento flessibile e selettivo, con una forte attenzione alla gestione del rischio nella costruzione del portafoglio.

*Investment Manager del Jupiter European Select "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 08-02-26 10:22:04 (0142) 5 NNNN