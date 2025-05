J. SAFRA SARASIN: mercato azionario, tre analogie con il primo mandato di Trump - PAROLA AL MERCATO

di Wolf von Rotberg* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - Nel mercato azionario, vediamo alcuni parallelismi con il primo mandato di Trump nel 2018. Tre analogie spiccano in particolare: il ciclo aveva un''eta'' simile, tre anni dal primo rialzo dei tassi da parte della Fed, il mercato azionario aveva registrato la stessa performance dal primo rialzo, pari a circa il 50%, e Trump era coinvolto in una guerra commerciale con la Cina. Il braccio di ferro sui dazi nel 2018 si e' tradotto in un aumento ripetuto dell'incertezza e ha mantenuto le azioni in un range ristretto, fino a quando il ciclo non si e' invertito alla fine del 2018 e le azioni hanno subito una forte correzione.

Il deterioramento del quadro macroeconomico ha costretto la Fed ad adottare una politica accomodante, che si e' concretizzata nell'annuncio del presidente Powell, nel novembre 2018, secondo cui il tasso dei Fed Funds e' vicino al livello neutro. Si e' trattato di un cambiamento significativo rispetto alla precedente posizione della Fed, secondo cui i tassi erano ben al di sotto della neutralita', il che implicava la necessita' di ulteriori aumenti. Il mercato ha immediatamente compreso il messaggio lanciato dalla Fed: i rendimenti dei Treasury hanno raggiunto il picco nel novembre 2018 e sono scesi di 180 punti base nei 10 mesi successivi.

Questo non solo ha fornito le basi per il rafforzamento del ciclo economico statunitense nel corso del 2019, ma ha anche portato a una ripresa piuttosto rapida del mercato azionario.

Dopo il sell-off di fine 2018, ha raggiunto il picco precedente ad aprile 2019 e ha continuato a salire nei mesi successivi. Alla fine del 2019, le azioni hanno toccato livelli record, i rendimenti erano notevolmente piu' bassi, la Fed stava allentando la politica monetaria e la crescita del PIL era tornata a salire. Trump poteva cantare vittoria su tutti i fronti.

Riteniamo che questa esperienza sia istruttiva per comprendere il comportamento attuale di Trump. Probabilmente non teme un ciclo di indebolimento se questo induce la Fed a cambiare rotta. Per lui e' piu' importante l'andamento del mercato alla fine del 2026, quando l'esito delle elezioni intermedie definira' i limiti entro i quali Trump potra' governare nella seconda meta' del suo mandato.

Riteniamo quindi che nel breve termine i mercati azionari si manterranno all'interno di un intervallo e che in futuro si presenteranno punti di ingresso piu' favorevoli. Tuttavia, si trattera' probabilmente solo di una fase transitoria. Alla fine, i rischi sul fronte commerciale dovrebbero attenuarsi e la combinazione di misure di sostegno monetario e politiche piu' favorevoli al mercato dovrebbe fornire sostegno nel medio termine.

I dati attuali non mostrano ancora l'impatto dei dazi. Gli utili riportati nel primo trimestre non hanno risentito di tali misure, dato che la maggior parte dei dazi USA e' stata introdotta solo ad aprile. Dopo che il 76% delle societa' statunitensi ha pubblicato i risultati del primo trimestre, la crescita dell'EPS su base annua si e' attestata a un solido 9,5%, trainata dagli utili del settore finanziario e tecnologico. Anche se i dati effettivi non sono stati influenzati dai dazi, e' degno di nota il fatto che questi ultimi siano stati menzionati frequentemente nelle conference call sugli utili e che il loro impatto sulle previsioni sia stato piu' cauto del solito.

Le previsioni hanno tenuto conto dell'ulteriore freno rappresentato dai dazi e hanno rivisto al ribasso gli utili futuri delle societa' statunitensi nelle ultime settimane. A nostro avviso, tuttavia, non e' stato considerato il sostegno compensativo derivante dall'indebolimento del dollaro USA.

Questo dovrebbe iniziare a manifestarsi nelle prossime settimane con un miglioramento delle revisioni degli utili statunitensi rispetto al resto del mondo.

Le recenti fluttuazioni valutarie sono destinate a pesare anche sul commercio tra l'Unione economica e monetaria (UEM) e gli Stati Uniti, che dall'inizio dell'anno ha registrato risultati eccezionali. Negli ultimi tre mesi, i titoli azionari dell'area euro hanno sovraperformato quelli statunitensi del 15%, il miglior risultato dal 2022. Il commercio ha avuto un notevole overshooting rispetto ai livelli scontati nel mercato delle valute e nei dati macro migliori delle aspettative.

*Equity Strategist di J. Safra Sarasin "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

