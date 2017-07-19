J. Safra Sarasin: la deriva populista degli Stati Uniti mette a rischio l'economia - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 dic - Ancora piu' significativo e' l'effetto dissuasivo sugli altri: rettori universitari, dirigenti aziendali, la stampa e i funzionari locali stanno modificando il proprio comportamento per evitare critiche da parte del governo. Quando il dissenso diventa una questione di calcolo del rischio, osserva Steven Levitsky dell'Universita' di Harvard, la democrazia liberale e' sotto pressione. Il nazionalismo economico, attraverso dazi doganali e politiche migratorie piu' restrittive, completa il quadro.

La ricerca suggerisce che il populismo comporta un costo economico elevato. Un ampio studio condotto da Funke, Schularick e Trebesch rileva che dopo 15 anni i governi populisti rendono il PIL inferiore di circa il 10% rispetto a quanto sarebbe stato diversamente. Le cause sono note: protezionismo, lassismo fiscale e interferenze monetarie.

Questi fattori determinano un aumento del debito pubblico, un aumento dell'inflazione, una crescita piu' debole della produttivita' e una maggiore volatilita' macroeconomica.

L'erosione delle norme democratiche aggrava il danno aumentando l'incertezza politica, l'ostilita' nei confronti delle imprese, il rischio di espropriazione, il clientelismo e la corruzione, tutti fattori che scoraggiano gli investimenti, l'innovazione e il talento.

Magistro e Menaldo, in un altro studio, riportano che quando i populisti detengono il potere sia sull'esecutivo che sul legislativo, la crescita economica reale pro capite diminuisce per oltre un decennio. Attribuiscono questo fenomeno a una ridistribuzione inefficiente e fuori bilancio ottenuta attraverso la repressione finanziaria. Questa pratica indebolisce l'intermediazione finanziaria e scoraggia gli investimenti privati, consentendo al contempo ai populisti di espandere la spesa pubblica e di escludere gli investimenti in infrastrutture, scienza di base e ricerca e sviluppo.

Il lavoro di Funke, Schularick e Trebesch dimostra inoltre che, una volta erose le norme democratiche, il populismo puo' diventare un fenomeno che si autoalimenta, intrappolando i paesi in cicli di instabilita' politica e scarsi risultati economici. I populisti spesso utilizzano il loro potere per influenzare le elezioni, i tribunali e i media, contribuendo a prolungare la loro permanenza al potere, come e' sempre piu' evidente in Ungheria sotto Orban o in Turchia sotto Erdogan. Il loro successo incoraggia altri: i politici della stessa fazione imitano il loro stile per mantenere mobilitate le basi elettorali, mentre gli oppositori adottano tattiche populiste per superare la polarizzazione dell'elettorato.

Coloro che resistono spesso non riescono a catturare l'attenzione, secondo Rachel Kleinfeld della Carnegie Endowment for International Peace.

Il conflitto relativo al licenziamento della governatrice Cook e la decisione della Corte Suprema vanno oltre la futura indipendenza della Fed. Si tratta di una prova per verificare se le istituzioni americane sono in grado di resistere a una presidenza sempre piu' assertiva. Le tendenze piu' generali - polarizzazione, erosione istituzionale ed economia populista - suggeriscono che il futuro sara' complesso. Per gli investitori a lungo termine, la vera questione non e' questa particolare battaglia, ma se il sistema sara' in grado di resistere a un attacco prolungato.

