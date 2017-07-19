Iveco: Uil-Uilm, passaggio sotto controllo straniero mostra fragilita' sistema

Bene parte Defence a Leonardo, Mimit convochi Tata Motors (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - 'La cessione del gruppo Iveco non rappresenta una sorpresa, trattandosi di un'impresa di dimensioni piu' contenute rispetto ai grandi player internazionali e da tempo considerata difficilmente sostenibile da sola. Resta tuttavia il dato politico e industriale: un'altra importante realta' produttiva italiana passa sotto controllo straniero, segno della persistente assenza di una strategia nazionale capace di difendere e sviluppare il nostro sistema manifatturiero'. Lo hanno dichiarato la segretaria confederale della Uil Vera Buonomo e il segretario nazionale della Uilm Gianluca Ficco, al termine dell'audizione svoltasi questa mattina alla Camera dei Deputati sulla vicenda Iveco. ''La vendita della divisione Difesa a Leonardo e' considerata positivamente, purche' siano pienamente tutelati i circa 1.900 lavoratori coinvolti, compresi quelli con contratti precari. Maggiori preoccupazioni riguardano, invece, la cessione dei veicoli commerciali a Tata Motors', hanno aggiunto. Pur riconoscendo la solidita' del compratore, 'e' evidente la sproporzione di forze che rischia di trasformare Iveco in una semplice preda industriale', hanno continuato, chiedendo vigilanza al ministero delle Imprese e del Made in Italy e la convocazione di Tata al tavolo sindacale. 'La vicenda Iveco e' il sintomo della piu' ampia fragilita' del sistema industriale nazionale. In un contesto globale in cui la difesa degli interessi strategici e' tornata una priorita' per tutte le grandi economie, l'Italia non puo' limitarsi ad assistere: serve una politica industriale capace di difendere il lavoro, sostenere l'innovazione e garantire la competitivita', valorizzando le filiere nazionali e promuovendo investimenti di lungo periodo', hanno concluso.

