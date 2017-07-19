Italo: Montezemolo, operazione in Germania molto grossa, "ponte" per Nord Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto con Italo, perche' partire da un foglio bianco e competere con un'azienda di grandissime dimensioni e' stata una bella cosa, che ha portato a dei risultati precisi". Lo ha detto a Radiocor Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Italo, Fondazione Telethon e Manifatture Sigaro Toscano, a margine di uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore. In particolare, secondo Montezemolo, con la presenza di Italo "anche i nostri concorrenti sono migliorati moltissimo. Italo e' meglio, ma anche Frecciarossa e' un buonissimo treno", ha detto, sottolineando che, con maggiore concorrenza, "il prezzo del biglietto e' del 40% piu' basso e il mercato e' cresciuto, perche' si puo' scegliere, le stazioni sono migliorate, molta gente che considerava il treno un mezzo di serie B, oggi viaggia".

Italo, ha detto Montezemolo, "sta guardando alla Germania come un'operazione non per fare il collegamento Roma-Berlino, ma per fare una vera azienda tedesca con management tedesco, treni tedeschi, un accordo con Siemens. Abbiamo ordinato 30 treni con degli interni stupendi, 14 opzionati, 30 anni di contratto per la manutenzione e 250 milioni di euro all'anno al gestore della rete. Quindi e' un'operazione molto grossa".

Pero', ha aggiunto, "ho la sensazione che ci saranno molte difficolta'". A chi chiedeva se il gruppo guardasse anche ad altri Paesi, oltre alla Germania, Montezemolo risposto di "no, pero' la Germania sarebbe importantissima per andare verso Nord".

Ars

(RADIOCOR) 22-05-26 15:34:27 (0496) 5 NNNN