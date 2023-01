Italian Wine Brands, fatturato 2022 a quota 430,4 milioni (+5,3%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Il Cda di Italian Wine Brands ha approvato oggi i ricavi consolidati su base annua pari a 430,4 milioni (+5,3% sul 2021). Risultati che pongono l'azienda tra i principali player non cooperativi del vino italiano.

"La dinamica di crescita dei ricavi - si legge in una nota dell'azienda - e' stata determinata dalle operazioni di M&A completate dal Gruppo nel corso dell'anno: Enovation Brands e Barbanera. In particolare, con l'acquisizione di Enovation, IWB ha inteso incorporare integralmente la sua presenza diretta nei supermercati e sul canale ho.re.ca. dei mercati statunitense e canadese, i piu' importanti per il vino italiano. Con l'acquisizione di Barbanera, apprezzata casa vinicola toscana, il Gruppo ha invece incrementato la sua offerta di vini premium - con particolare riferimento al canale ho.re.ca. fino a oggi meno penetrato - e raggiunto un presidio diretto in Toscana con una cantina di proprieta'".

"Il 2022 - ha commentato il Presidente e AD del Gruppo, Alessandro Mutinelli - e' stato un anno di soddisfazione per la felice conclusione di due mirate acquisizioni alle quali stavamo lavorando da tempo. Queste ci consentiranno di affacciarci con maggiore capillarita' sul mercato statunitense e canadese e di poter disporre di una cantina di produzione di altissimo pregio in Toscana, zona vinicola sino a ora non coperta dal gruppo e dalle grandi opportunita' internazionali".

