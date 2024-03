Iren: Dal Fabbro, poste le prime basi per nuovo capitolo gruppo Egea -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - 'Il percorso avviato oggi - prosegue Dal Fabbro - permettera' al Gruppo Iren, una volta conclusa positivamente l'operazione con l'avveramento delle condizioni contrattuali firmate oggi, di gestire l'azienda, auspicabilmente entro l'estate, con le migliori pratiche manageriali e Esg e di espandere ulteriormente le proprie attivita' nel Basso Piemonte, rafforzando la propria presenza in una importante area regionale e crescendo nelle linee di business core della societa'', ha aggiunto, spiegando che 'le attivita' oggetto dell'operazione, infatti, potranno integrarsi perfettamente nel portafoglio di business di Iren con prevalenza di attivita' regolate (idrico, teleriscaldamento e ambiente) e quelle a mercato (clienti) e sulle quali Iren prevede importanti piani di sviluppo, migliorando la qualita' dei servizi. Come dichiarato durante la presentazione dei risultati 2023, la solidita' patrimoniale del Gruppo Iren ci consentira' di sostenere l'esborso per l'acquisto della quota del 50% mantenendo il ratio Ifn/Ebitda del 2024 non superiore a 3,4x e gli investimenti di sviluppo supporteranno la crescita del Gruppo in modo compatibile con la nostra disciplina finanziaria'.

