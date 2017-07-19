Dati
            Notizie Radiocor

            Iren: Bufo, nel 2025 investimenti per circa 1 miliardo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Venezia, 24 ott - "Anche per il 2025 siamo convinti di raggiungere la soglia del miliardo di euro di investimenti annui come facciano da circa 3 anni, con alcune variazioni relative ad eventuali operazioni straordinarie".

            Cosi' l'ad di Iren Gianluca Bufo a margine della prima edizione di InSummit, la due giorni di convegno in corso attualmente presso la sala congressi del JW Marriott all'Isola delle Rose a Venezia.

            Per quanto riguarda il piano industriale che Iren presentera' il prossimo 13 novembre, l'ad indica alcune linee guida di massima.

            "Iren sta approcciando un mondo che accelera ogni giorno sempre di piu' sui grandi temi globali della digitalizzazione, dell'economia circolare, della transizione energetica - ha detto Bufo. - Stiamo ragionando come riadattare il nostro modello di business e abbiamo in corso una riflessione su come questo possa essere fatto in maniera piu' efficace e aderente ai tempi. Vogliamo concentrarci sui nostri core business, su come adeguare le competenze delle nostre persone e sulle modalita' di misurare il business con l'Internet of Things, con gli algoritmi digitali con l'intelligenza artificiale. Nel frattempo vogliamo farci trovare pronti a tutte le opportunita' di evoluzione. Le nostre scrivanie sono sempre molto cariche, poi che siano cariche di progetto su come migliorare la raccolta dei rifiuti nelle nostre citta' o rendere resilienti le nostre reti, di fascicoli di M&a o di progetti come quello sull'idroelettrico del Piemonte (che prevedera' investimenti per 300 mln di euro in 10 anni) e' di fatto la nostra quotidianita' di management".

            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Iren 2,708 -1,81 11.37.36 2,696 2,76 2,76


            Tag


