Iren: accordo per acquisire 50% NewCo per salvare gruppo Egea -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - Iren disporra' sia di un'opzione call della durata di quattro anni, esercitabile dal 31 marzo 2025, per acquisire la quota di partecipazione detenuta da MidCo, sia della facolta', a partire dal 1 gennaio 2025, di sottoscrivere un aumento di capitale riservato pari a 42,5 milioni di euro, che porterebbe la quota di Iren al 60% di NewCo, per dare seguito ad ulteriori investimenti di sviluppo, in via prevalente, nel teleriscaldamento e nel servizio idrico integrato. Inoltre, nell'ambito dell'operazione, utilizzando parte delle risorse dell'aumento di capitale di Iren al closing, NewCo acquisira' altresi' da Lighthouse Terminals Limited (societa' del fondo iCON Infrastructure) il 100% di Lime Energia Srl, societa' che detiene le partecipazioni di minoranza del 49% in alcune societa' del Gruppo Egea, andando cosi' a detenere il 100% di Ardea (illuminazione pubblica), Reti Metano Territorio (distribuzione gas) e Tlrnet (teleriscaldamento). Le principali attivita' ricomprese nel perimetro acquisito sono rappresentate da un portafoglio di circa 200mila clienti gas ed energia elettrica, dalle reti di teleriscaldamento di taluni Comuni piemontesi, tra cui Alba ed Alessandria, dal servizio di illuminazione pubblica su Comuni nella provincia di Cuneo, dal servizio di raccolta rifiuti in circa 290 Comuni situati nelle regioni Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna per un totale di 1,2 milione abitanti serviti, dal servizio idrico integrato a favore di 300mila abitanti soprattutto presso l'Ato 4 cuneese, dal servizio di distribuzione gas con piu' di 50 mila punti di riconsegna (Pdr) nei territori del Piemonte e della Lombardia e dalla generazione elettrica tramite fonti rinnovabili, quali impianti fotovoltaici, biogas e biometano. Il perimetro della NewCo evidenzia un Ebitda ordinario atteso nell'intervallo di 50-55 milioni di euro e una Pfn attesa - immediatamente a valle della ristrutturazione del debito collegata alla composizione negoziata della crisi - pari a circa 170 milioni di euro. Le poste relative alla Pfn attesa, al capitale circolante, al fondo trattamento di fine rapporto e ai fondi rischi previsti nell'ambito dell'operazione e adeguati a valle della due diligence, determinano la Pfn adjusted che dovra' essere contenuta entro il limite massimo di 220 milioni di euro.Il closing dell'operazione e' subordinato all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui, in particolare, la sottoscrizione degli accordi di ristrutturazione del debito tra le societa' del Gruppo EGEA interessate e i propri creditori, l'attestazione e l'omologa degli stessi ai sensi del Codice della Crisi, l'ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e Golden Power e la verifica del rispetto della Pfn adjusted massima contrattualmente prevista prima del perfezionamento dell'operazione.

