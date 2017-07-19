IntesaSp: finanzia Middleby con 20 mln per un centro di innovazione in Friuli

La somma andra' alla controllata italiana Colussi Ermes (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Intesa Sanpaolo ha concesso un finanziamento da 20 milioni di euro a sostegno della crescita in Europa del gruppo Middleby. La somma andra' alla controllata italiana Colussi Ermes per realizzare un nuovo polo di ricerca e sviluppo a Casarsa Della Delizia (Pordenone). Il finanziamento e' stato erogato dalla divisione Banca dei Territori e "rientra nell'impegno del gruppo a supporto degli investimenti delle Pmi in ricerca e innovazione", spiega una nota.

Il progetto prevede la costruzione di un polo integrato di 7.500 metri quadrati, denominato "Centro di innovazione Middleby" e definito dal gruppo come "il piu' grande polo esperienziale Middleby a livello globale", con oltre 50 impianti tecnologici operativi. Di questi spazi, 2.000 metri quadrati ciascuno saranno dedicati al settore bakery, al settore protein e al foodservice commerciale e residenziale, mentre i restanti 1.500 mq serviranno "alla didattica, ai meeting, alla formazione e alle convention".

Colussi Ermes e' attiva nella produzione di impianti di lavaggio per l'industria alimentare ed e' controllata dal gruppo statunitense The Middleby Corporation, attivo nelle forniture alimentari. Cristina Cipiccia, direttrice regionale Veneto est e Friuli Venezia Giulia di Intesa, ha dichiarato: 'Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a sostegno delle imprese che investono nel futuro. La nostra direzione regionale, nei primi nove mesi del 2025, ha erogato oltre 1,7 miliardi di euro a imprese e famiglie del territorio'.

