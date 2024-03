Intesa Sp: accordo con Bluenergy per sostenere imprese della filiera

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mar - Intesa Sanpaolo e Bluenergy, societa' di multiservizi energetici, hanno siglato un accordo destinato a favorire le imprese fornitrici appartenenti alla filiera dell'azienda, che ha sede a Udine ed e' presente con oltre 50 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria.

L'accordo, che rientra nel Programma Sviluppo Filiere della banca, ha l'obiettivo di sostenere le oltre 40 piccole e medie imprese legate alla filiera di fornitura agevolandone l'accesso al credito, in particolare per investimenti rivolti alla transizione sostenibile rispondente ai criteri ESG. Questo accordo va a rafforzare la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Bluenergy aggiungendosi al finanziamento green di 7 milioni di euro, alla sottoscrizione di una polizza collettiva della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo per la tutela della salute dei suoi dipendenti, e al recente accordo per la ricessione dei crediti fiscali secondo gli indirizzi definiti dall'attuale normativa; tutte iniziative che confermano l'attenzione dell'azienda per le imprese, per le famiglie e per il.

territorio in cui l'impresa opera. com-rmi

