Intesa: con Imi Cib 290mln a National Grid e 170mln a National Gas in Gb

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 gen - Intesa Sanpaolo, attraverso la divisione Imi Corporate & Investment Banking, rafforza il ruolo 'di partner finanziario strategico per lo sviluppo delle infrastrutture del Regno Unito, sostenendo la crescita economica del Paese, la transizione energetica e lo sviluppo industriale'. La divisione ha infatti concluso di recente due operazioni di finanziamento nel settore delle reti energetiche britanniche 'per un ammontare complessivo di circa 500 milioni di euro': una linea da circa 290 milioni di euro con National Grid e una da circa 170 milioni con National Gas. 'Il nostro impegno nel Regno Unito riflette la strategia di Intesa Sanpaolo di essere un partner finanziario affidabile per lo sviluppo di infrastrutture moderne e sostenibili - ha commentato Nicola Doninelli, responsabile Distribution Platforms & Gtb della divisione Imi Cib -. Attraverso una collaborazione strategica e di lungo periodo con le istituzioni britanniche, sosteniamo progetti chiave dedicati alla sicurezza energetica, transizione ecologica e crescita industriale. Mettiamo a disposizione competenze finanziarie avanzate, capacita' di strutturare operazioni complesse e un network internazionale, contribuendo a costruire un'economia resiliente, competitiva e a basse emissioni'.

