Intermonte: Italian Mid Small Caps Monthly Report Dicembre 2025 - PAROLA AL MERCATO

di Andrea Randone* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 dic - Tra pochi giorni il mercato italiano chiudera' il 2025 con un'ottima crescita di circa il 30%. Questa performance e' stata ancora una volta trainata dai finanziari, ma anche dalle utility, consentendo al FTSE MIB di sovraperformare le mid e small cap. Guardando al prossimo anno, il quadro macroeconomico dovrebbe essere piu' stabile rispetto al 2025, che e' stato condizionato da un'elevata incertezza, inclusa l'introduzione di dazi e i movimenti delle valute. Nel 2026, aree chiave come la Germania dovrebbero beneficiare di politiche espansive, mentre l'Italia dovrebbe proseguire nel suo percorso virtuoso di riduzione del rischio Paese. Questi fattori supportano una visione favorevole per il nostro universo di mid e small cap. Dal punto di vista settoriale, vediamo opportunita' interessanti tra gli IT enabler italiani, un segmento che ha sottoperformato nel 2025 e che include societa' di elevata qualita' che, in diversi segmenti della catena del valore, supportano la digitalizzazione dell'economia italiana. Con un approccio selettivo, riteniamo che storie di investimento interessanti possano essere individuate anche nei segmenti consumer e industrial, con aziende che si sono affermate con successo sui mercati internazionali grazie alla qualita' dei loro prodotti e all'affidabilita' dei loro marchi. Infine, riteniamo che il settore media possa tornare al centro dell'attenzione, poiche' tratta attualmente a multipli valutativi molto attraenti. La liquidita' per le mid-small cap resta mista, ma ci aspettiamo finalmente l'avvio operativo del Fondo Strategico Nazionale indiretto e una possibile ripresa delle IPO, che potrebbero rappresentare un catalyst significativo per un rinnovato interesse verso questa asset class.

.Performance (=). Il mercato azionario italiano (prezzi al 18 dicembre 2025) ha registrato una performance positiva del 3,9% nell'ultimo mese ed e' in rialzo del 29,6% da inizio anno. Nell'ultimo mese l'indice FTSE Italy Mid-Cap (+3,2%) ha sottoperformato dello 0,7% l'indice principale (-7,2% da inizio anno su base relativa), mentre l'indice FTSE Italy Small Caps (+4,2%) ha sovraperformato il mercato dello 0,2% e ha registrato un -1,8% su base relativa da inizio anno.

Guardando alle performance delle mid-small cap in Europa, l'indice MSCI Europe Small Caps e' in rialzo del 4,6% nell'ultimo mese, con una performance migliore rispetto alle mid-small cap italiane.

.Stime (=). Dall'inizio del 2025, abbiamo attuato una revisione del -5,0%/0,0% delle nostre stime sugli EPS 2025/2026; in particolare, nell'ultimo mese, le revisioni delle stime sono state trascurabili per le large cap (-0,2%/0,2% sugli EPS 2025/2026). Concentrandoci sulla nostra copertura delle mid-small cap, nell'ultimo mese abbiamo ridotto gli EPS 2025 dello 0,7%, lasciando pressoche' invariate le previsioni sugli EPS 2026.

.Valutazioni (-). Se confrontiamo la performance dall'inizio dell'anno con la variazione delle stime per l'esercizio '25 nello stesso periodo, vediamo che i titoli del FTSE MIB hanno registrato un re-rating del 34,8% (era 32,7% un mese fa); le mid cap si sono rivalutate del 29,6%, mentre le small cap del 43,7%. Su base P/E, il nostro panel e' scambiato con un premio del 26% rispetto alle large cap, superiore sia al premio medio storico (21%) che al livello di un mese fa (23%).

.Liquidita' (+). Osservando l'andamento degli indici ufficiali italiani, si nota che la liquidita' delle large cap nell'ultimo mese (misurata moltiplicando i volumi medi per i prezzi medi in un determinato periodo) e' superiore del 14,0% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (il mese scorso era in aumento del 20,8% su base annua) ed e' in rialzo del 32,3% da inizio anno. Il quadro e' in miglioramento anche per le mid cap, mentre e' piu' debole per le small cap: in particolare, dall'inizio di gennaio, la liquidita' e' aumentata del 21,4% su base annua per le prime, ma e' diminuita del 39,2% per le seconde (anche se il dato e' leggermente penalizzato dai riposizionamenti dell'indice).

*Head of Mid Small Cap Research di Intermonte "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e rappresentato dalla societa'".

Red-

(RADIOCOR) 26-12-25 12:06:01 (0134) 5 NNNN