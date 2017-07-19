ING: i dati della fiducia in Italia ad agosto confermano difficile uscita dalla stagnazione - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ago - E' proseguito in agosto, in misura relativamente contenuta, il calo della fiducia nel settore delle costruzioni, con una tenuta della componente edilizia residenziale ed un deterioramento di quella nei settori dell'ingegneria civile e dei lavori specializzati. L'eliminazione del Superbonus si sta per il momento rilevando meno penalizzante di quanto temuto sull'attivita' di costruzione, mentre ls spinta attesa dall'implementazione degli investimenti infrastrutturali previsti dal PNRR non ha probabilmente raggiunto il suo picco.

Migliora invece la fiducia nei servizi In agosto la nota positiva arriva dal fronte dei servizi, dove la fiducia aumenta nei servizi di trasporto e comunicazione e scende nei servizi turistici. Il calo della fiducia nei servizi turistici supporta la percezione che la stagione estiva non sia stata sinora particolarmente soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda la domanda domestica. Evidenza aneddotica e indicazioni dalle associazioni degli operatori segnalerebbero invece una buona dinamica della componente estera.

L'economia fatica ad avviare una fase di ripresa Nel complesso i dati di oggi sembrerebbero confermare le difficolta' dell'economia italiana ad avviarsi ad una fase di ripresa, nonostante la normalizzazione della stance di politica moneraria della BCE. Dal lato dell'offerta, il comparto manifatturiero continua una fase di sostanziale stagnazione e l'onere della crescita resta per il momento sulle spalle dei servizi. Sul fronte della domanda, nell'immediato il ruolo di traino della crescita sembra limitato ai consumi e agli investimenti, entrambi condizionati da un contesto esterno ancora molto incerto.

Avremo domani la stima completa dei dati del PIL del secondo trimestre, che a livello di stima preliminare aveva segnalato una contrazione trimestrale dello 0.1%. Sulla base dei dati ad ora disponibili stimiamo un lieve miglioramento nel terzo trimestre, con una crescita media annua dello 0.5%.

