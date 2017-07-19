Ima: Vacchi, ritorno in Borsa resta riferimento, possibile in prossimi 3 anni

Il numero uno: 'dobbiamo prima pensare ad un'aggregazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 29 gen - A cinque anni dal delisting, per l'azienda bolognese Ima si avvicina il ritorno a Piazza Affari. Un traguardo che potrebbe concretizzarsi 'nel corso dei prossimi tre anni', dopo aver concluso il processo di trasformazione del gruppo, che prevede la crescita dimensionale, attraverso l'aggregazione con una realta' nel campo delle tecnologie dell'automazione.

A fare il punto sulle prospettive dell'azienda, che nel 2021 ha lasciato la Borsa ma aveva gia' dichiarato che sarebbe stato solo un arrivederci, e' il presidente e amministratore delegato di Ima, Alberto Vacchi, in occasione della prima tappa, a Bologna, dei roadshow lanciati dal Sole 24 Ore, i 'Private Equity Days'.

'Crediamo che ritornare sul mercato sia il punto di riferimento', dice Vacchi, spiegando che bisogna 'prima concludere il percorso di trasformazione', che significa 'aggregarsi con una realta' di pari dimensioni'. L'arco temporale da considerare e' 'il completamento dei cinque anni dall'ingresso dei fondi avvenuto a gennaio 2024', con l'acquisizione di una partecipazione da parte di Bdt & Msd Partners. Il che significa ancora tre anni: 'anno piu' o anno meno non e' determinante', precisa l'ad, spiegando che il gruppo sta guardando 'diverse opportunita' interessanti, in giro per il mondo, nell'ambito delle tecnologie dell'automazione'.

Fondata nel 1961, Ima e' controllata dalla famiglia Vacchi, ed e' leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, di te', caffe' ed alimentari.

