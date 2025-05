Il Sole 24 Ore: decreto flussi, sul giornale Lunedi' 12/5 dettaglio richieste presentate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Il Governo sta preparando il nuovo decreto flussi triennale per gli ingressi di lavoratori extracomunitari nel triennio 2026-2028. I fabbisogni di manodopera sono stati chiesti alle categorie produttive su base regionale, in modo che siano piu' rispondenti alle reali necessita' dei territori. Si terra' conto anche delle richieste di lavoratori stranieri presentate dai singoli comparti nel 2025. La ripartizione regionale si aggiungerebbe a quella per tipologia di contratto (stagionali, non stagionali e attivi nell'assistenza familiare), per rafforzare le misure anti-truffa ed evitare che da alcune zone arrivi un eccesso di domande, come accaduto negli anni scorsi dalla Campania.

Sul Sole 24 Ore di Lunedi' 12 maggio, il dettaglio delle richieste presentate dalle categorie e il punto sui nulla osta rilasciati dopo i click day di febbraio 2025. Inoltre, un approfondimento sulle rimesse dei lavoratori stranieri in Italia verso i Paesi d'origine, che ammontano a 8,3 miliardi.

