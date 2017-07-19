IG Italia: outlook 2026, non una recessione globale ma un'espansione moderata - PAROLA AL MERCATO

di Filippo Diodovich* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 gen - Il 2026 si apre con un quadro globale meno 'drammatico' rispetto agli anni degli shock inflattivi e dei rialzi aggressivi dei tassi da parte delle banche centrale, ma non per questo sara' semplice. La disinflazione prosegue, la crescita resta fragile e disomogenea, e l'incertezza geopolitica continua a tenere alto il premio per il rischio. Per chi fa trading, questo e' il classico anno in cui i mercati non premiano tanto i trend di lungo periodo quanto la capacita' di leggere rapidamente i driver dominanti (inflazione, crescita, politica monetaria, geopolitica) e adattare il posizionamento sul mercato.

Di base, lo scenario non e' quello di una recessione globale, ma di un'espansione moderata: il Fondo Monetario Internazionale vede la crescita mondiale intorno al 3,1% nel 2026, mentre l'OCSE e' piu' prudente e indica circa 2,9%, evidenziando come tariffe e incertezza politica possano frenare investimenti e commercio. La conseguenza pratica e' una parola: dispersione. Tra paesi, tra settori, tra curve dei tassi, tra valute. E quindi piu' rotazioni, piu' volatilita' episodica, piu' importanza al risk management.

Contesto macro 2026 Il nodo centrale non e' 'recessione si' o no', ma la qualita' della crescita. La traiettoria appare moderata e piena di asimmetrie: alcuni paesi reggono meglio, altri arrancano, e la trasmissione della politica monetaria continua a lavorare in ritardo sull'economia reale.

Sui mercati significa una cosa molto concreta: i prezzi si muoveranno spesso per sorpresa relativa, non per livello assoluto. In un anno cosi', un'inflazione che scende 'meno del previsto' o un dato sul lavoro che sorprende anche di poco puo' cambiare rapidamente le aspettative su tassi, dollaro e sentiment globale.

1) Banche centrali: normalizzazione si', 'via libera' no Le parole d'ordine del 2026 saranno normalizzazione, calibrazione ed equilibrio. Con l'inflazione in discesa ma non del tutto domata (soprattutto nei servizi), le banche centrali tenderanno a muoversi con prudenza: abbastanza da non strozzare l'economia, ma senza tornare a condizioni ultra-espansive. Fed: tagli graduali e dipendenti dai dati Negli Stati Uniti, il sentiero implicito nelle proiezioni ufficiali (dicembre 2025) punta a un rientro graduale: mediana dei Fed Funds intorno al 3,4% a fine 2026 (dal 3,6% a fine 2025), con crescita USA in area 2,3% e core PCE intorno al 2,5%. Tradotto operativamente: il mercato potrebbe alternare fasi di 'tagli sicuri' a fasi di 'tagli rimandati', a seconda di inflazione core e condizioni del lavoro. BCE: attenzione a salari e servizi In Europa, le proiezioni dell'Eurosistema descrivono una crescita moderata (circa 1,0% nel 2026) e inflazione piu' vicina al target (HICP circa all'1,7% nel 2026). Anche qui, lo spazio per allentare c'e', ma la sensibilita' a salari e servizi resta alta. Per chi fa trading, la BCE puo' creare volatilita' non tanto con le mosse, quanto con il tono: bastano pochi segnali 'hawkish' o 'dovish' per muovere aspettative su curva e FX. 2) Crescita a due velocita': divergenza come tema strutturale Nel 2026 la divergenza resta un driver. L'OCSE, ad esempio, proietta per il 2026 una crescita USA intorno all' 1,7%, Eurozona circa 1,2%, Cina circa 4,4%. Questa differenza conta perche' alimenta differenziali di tasso. In stile operativo, la domanda utile non e' 'chi cresce di piu'', ma: dove stanno cambiando le aspettative? Un'economia che passa da 'deludente' a 'solo mediocre' puo' muovere mercati piu' di un'economia gia' attesa forte. Per questo nel 2026 la lettura delle aspettative (e del posizionamento) puo' essere quasi piu' importante dei dati stessi. 3) Geopolitica e frammentazione: il rischio che non va mai a zero La geopolitica rimane un pilastro del 2026: tensioni su piu' teatri e competizione strategica tra blocchi possono riflettersi su catene di fornitura, costi logistici, energia e politiche commerciali. OCSE e FMI richiamano il ruolo di tariffe e incertezza politica come fattori che possono pesare su scambi e investimenti. Molti movimenti non nascono da trend, ma da shock (anche brevi) che cambiano il pricing del rischio in poche ore o giorni. L'energia e' spesso il canale di trasmissione piu' immediato. L'IEA vede ancora crescita della domanda di petrolio nel 2026 ma il prezzo puo' reagire in modo non lineare a eventi su rotte, sanzioni o produzione. 4) Inflazione: piu' bassa, ma potenzialmente ancora elevata Il 2026 potrebbe essere l'anno in cui l'inflazione 'headline' appare sotto controllo, mentre la parte piu' persistente (servizi, componenti legate ai salari) continua a mettere pressione sulle banche centrali. Questo e' uno dei setup piu' delicati per i mercati: crescita che rallenta ma inflazione core che non rientra abbastanza velocemente. Operativamente, e' un contesto in cui i mercati diventano molto reattivi a poche variabili: dinamica salariale, affitti/servizi, prezzi dell'energia e condizioni finanziarie. La volatilita' aumenta soprattutto quando il mercato e' convinto di una traiettoria (tagli rapidi) e i dati la smentiscono. *Senior Market Strategist di IG Italia.

