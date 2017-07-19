IG Italia: outlook 2026, non una recessione globale ma un'espansione moderata - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 gen - 5) Politica fiscale e debito: quando il tema 'rendimenti' torna centrale Dopo anni in cui l'attenzione era quasi tutta su inflazione e banche centrali, il 2026 puo' riportare in primo piano il tema fiscale: priorita' di spesa, vincoli di bilancio, difesa, transizione energetica e investimenti strategici. Questo mix puo' sostenere alcune aree della domanda, ma puo' anche aumentare l'attenzione dei mercati sulla sostenibilita' e sul livello dei rendimenti. Per un trader, l'aspetto operativo qui e' il 'regime switch': quando il mercato passa dal guardare solo i tassi ufficiali al guardare anche emissioni, aste e narrativa sul debito, la sensibilita' ai titoli e alle dichiarazioni politiche tende a crescere. 6) Stati Uniti: due appuntamenti ad alto impatto sulle aspettative Nel 2026 ci sono due snodi rilevanti per la volatilita' delle aspettative: la scelta del Presidente della Federal Reserve (mandato in scadenza a maggio 2026), con potenziali effetti su comunicazione e funzione di reazione percepita, e le elezioni midterm (novembre 2026), che possono incidere su incertezza politica e direzione fiscale/regolatoria. 7) Tecnologia e ciclo del CAPEX: AI e data center Nel 2026 la tecnologia resta un tema macro a tutti gli effetti, perche' il ciclo di investimenti (CAPEX) legato ad AI, data center, semiconduttori, cloud e infrastrutture di rete continua a fare da traino in diverse aree dell'economia. L'idea di fondo e' semplice: piu' capacita' di calcolo, piu' efficienza dei processi e automazione possono sostenere produttivita' e investimenti, anche in un contesto di crescita moderata. Ma per i mercati questo non e' un trend 'uniforme': aumenta la dispersione. Pochi vincitori concentrano la creazione di valore, mentre molti 'inseguitori' restano piu' dipendenti dalle aspettative e dalla narrativa. Il punto chiave e' che la tecnologia 2026 potrebbe muoversi a 'regimi': fasi di accelerazione (nuovi annunci, salti prestazionali, adozione piu' rapida del previsto) alternate a fasi di normalizzazione (aspettative troppo avanti rispetto ai risultati). Inoltre cresce la sensibilita' a due variabili esterne: costi energetici (data center e rete sono energivori) e condizioni di finanziamento (il CAPEX e' ciclico e reagisce a tassi e costo del capitale). Infine, non va esclusa la possibilita' di una nuova ondata di innovazione nell'AI: miglioramenti nei modelli, nell'efficienza (costo per token/compute), nell'integrazione software e nelle applicazioni verticali potrebbero riaprire ciclicamente il tema 'productivity shock', con effetti a catena su aspettative, investimenti e narrativa di mercato. In un anno di crescita moderata, questi elementi possono amplificare movimenti di breve e cambiare rapidamente il sentiment, anche senza un cambiamento immediato nei fondamentali. Scenari 2026: tre traiettorie possibili Di seguito tre scenari utili per impostare una mappa mentale e aggiornare le probabilita' durante l'anno. L'obiettivo e' quello di avere una struttura per reagire ai dati. Scenario Base: rallentamento ordinato e disinflazione graduale La crescita globale resta positiva ma moderata, l'inflazione scende lentamente e rimane gestibile, con servizi ancora resilienti, le banche centrali proseguono una normalizzazione prudente, con comunicazione molto data-dependent; volatilita' episodica legata a sorprese sui dati e a eventi geopolitici, ma senza shock sistemici. Scenario 'Upside': soft landing piu' pulido e miglioramento del sentiment La disinflazione procede meglio del previsto senza un deterioramento marcato dell'occupazione. La fiducia di imprese e consumatori regge; investimenti e produttivita' sorprendono al rialzo (anche grazie a CAPEX tech). Le banche centrali riescono ad allentare con piu' continuita', senza perdere credibilita', e calano i tail risk percepiti e aumenta la propensione al rischio, pur con qualche scossone. Scenario 'Downside': crescita fragile + inflazione appiccicosa (stagflation light) o shock geopolitico La crescita rallenta piu' del previsto, con segnali di stress su credito e consumi, l'inflazione core (servizi/salari) rientra lentamente o risale per energia/logistica, le banche centrali restano 'bloccate' tra crescita debole e inflazione persistente, aumentando l'incertezza sulla funzione di reazione, e uno shock geopolitico o commerciale amplifica la volatilita' e crea fasi di repricing rapido del rischio. *Senior Market Strategist di IG Italia "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. 