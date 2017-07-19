Dati
            Notizie Radiocor

            Iccrea: Pastore, nostra strategia segue indicazioni Panetta -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 10 ott - Il richiamo di Panetta era rivolto in generale al modello delle banche cooperative in Europa e nel mondo. 'Le banche cooperative non possono piu' fare affidamento esclusivamente sui loro vantaggi storici rispetto alle banche commerciali - aveva sottolineato il governatore -. L'espansione dei portafogli prestiti, una strategia che un tempo sosteneva la crescita degli intermediari cooperativi, e' diventata piu' difficile e comporta rischi piu' elevati'. Le cooperative dovranno quindi 'adattare le loro strategie, sfruttando l'innovazione e le partnership, pur rimanendo fedeli alla loro missione fondante di servire le comunita''.

