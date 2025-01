Hisi: PPP sanitario, con acquisizione C2i raddoppio portafoglio concessioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Holding Investimento Sanita' e Infrastrutture (Hisi), piattaforma del Fondo Ania F2i dedicata ai partenariati pubblico-privati in Italia, comunica di aver finalizzato l'acquisizione del 100% di C2i (Concessioni investimenti infrastrutturali) da Infracapital, la divisione di investimento in infrastrutture di M&G Plc. C2i detiene un portafoglio di partecipazioni in tre societa' che gestiscono concessioni in PPP nel Nord e Centro Italia, fornendo servizi essenziali non sanitari all'ospedale di Vimercate, a quello di Empoli e all'ospedale universitario di Careggi. A seguito dell'acquisizione di C2i, Hisi 'raddoppiera' le concessioni in portafoglio, aumentando il numero di posti letto serviti che passeranno da 1.350 a circa 2.400. Le attivita' acquisite con l'ingresso di C2i nella piattaforma Hisi si aggiungono infatti a quelle gia' detenute nelle concessionarie per la gestione dei servizi non sanitari nel Nuovo Ospedale di Legnano in Lombardia, nell'ospedale di Alba-Bra in Piemonte e nel Polo ospedaliero di Este Monselice (Veneto). 'Questa operazione consolida il ruolo di Hisi nella filiera dei PPP ospedalieri - commenta l'Ad Hisi Paolo Soldani - e rappresenta un importante traguardo nella strategia aziendale volta a posizionarsi come investitore leader nel settore. L'acquisizione di C2i, grazie alla quale ora Hisi sara' presente in quattro diverse regioni italiane con circa 2.400 posti letto, sottolinea il nostro impegno nel promuovere la crescita e l'innovazione nel settore dei PPP ospedalieri, migliorando sia l'efficienza operativa che l'erogazione dei servizi pubblici essenziali'.

