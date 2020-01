Guala: accordo con cantina Vigneti Massa per tappi "digitali"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 gen - Il gruppo Guala Closures, multinazionale attiva nella produzione di chiusure in alluminio, e Vigneti Massa, storica cantina sui Colli Tortonesi in Piemonte, hanno annunciato il lancio in Europa delle prime bottiglie con chiusure connesse dotate di tecnologia Nfc Nestgate. 'Walter Massa, comproprietario della cantina Vigneti Massa, ha scelto di dotare della chiusura connessa per vino di Guala Closures i vini dell'annata 2018, tra cui il gia' collaudato Derthona, dal 2010 disponibile sul mercato anche col tappo a vite, e per la prima volta, i piu' prestigiosi tre cru: Derthona Costa del Vento, Derthona Montecitorio e Derthona Sterpi', e' scritto nella nota. Grazie alla collaborazione tra Guala Closures e Compellio, azienda di software con sede in Lussemburgo, chi scegliera' Vigneti Massa potra' creare la propria cantina virtuale ospitata sulla piattaforma online Compellio e ricevere informazioni sulle aree di coltivazione del vino, sulle vigne, sul vitigno, sulle note di degustazione e le recensioni degli esperti. Inoltre, il consumatore avra' l'opportunita' di verificare la certificazione di autenticita' del prodotto grazie alla tecnologia blockchain. 'Si tratta di una rivoluzione nel settore vinicolo europeo, che in Usa abbiamo gia' applicato ad altri mercati, come quello degli spirits', ha affermato Piero Cavigliasso, Group Innovation Technology Director di Guala Closures.

