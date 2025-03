Golden Power: Mantovano, mai deragliamenti nel suo uso, tentazioni respinte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - "Quello che posso assicurare e' che nell'uso dello strumento come avvenuto finora non vi e' un deragliamento o un andare oltre i binari per i quali esso e' stato previsto. La tentazione ogni tanto c'e' da parte di alcuni dei soggetti che partecipano al gruppo tecnico di coordinamento pero' e' una tentazione che finora e' stata respinta". Cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, rispondendo alle domande dei cronisti alla presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza, quando gli viene chiesto come evitare che il Golden power venga vissuto come un vincolo obbligatorio per le imprese, con il Governo nel ruolo di azionista occulto.

"Anche se spesso - ha ammesso Mantovano - i confini non sono nettissimi, per esempio non e' uno strumento finalizzato a garantire l'occupazione di un'azienda, ma se il numero di occupati di un'azienda e' cosi' rilevante da essere messo in crisi da operazioni finanziarie, a questo punto diventa un interesse nazionale. La valutazione e' complessa ed e' difficilmente catalogabile".



