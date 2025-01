Glencore: Urso, linea zinco strategica, altri operatori del settore interessati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Per le attivita' della societa' Portovesme (gruppo Glencore) relative alla linea zinco - che e' stata interrotta - ci sono altri soggetti interessati. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il question time alla Camera, parlando della situazione della societa' della multinazionale che opera in Sardegna nell'area del Sulcis.

'Riteniamo che la linea dello zinco sia strategica per il Paese e siamo in campo per garantirne la continuita'. In questi giorni ho accertato che vi e' interesse da parte di altri primari operatori del settore', ha affermato Urso, aggiungendo che, 'al contempo, stiamo monitorando la situazione in sede europea riguardo al progetto strategico del litio della stessa Glencore con l'obiettivo complessivo di garantire i livelli occupazionali' e 'ne daremo conto al tavolo che ho convocato per il prossimo 5 febbraio'.

Fla-

(RADIOCOR) 15-01-25 16:46:38 (0536) 5 NNNN