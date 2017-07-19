Garofalo Health Care: perfezionata acquisizione Casa di cura Citta' di Roma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Garofalo Health Care, facendo seguito a quanto comunicato in data 18 luglio 2025, informa di aver perfezionato l'acquisizione di Casa di Cura Citta' di Roma, struttura polispecialistica per acuti accreditata con il Ssn e fortemente sinergica con Aurelia Hospital e European Hospital. L'acquisizione e' stata effettuata per il tramite di Aurelia Hospital, controllata al 100% da GHC. 'Con il closing di oggi apriamo ufficialmente una fase estremamente trasformativa delle strutture romane, che coinvolgera' non soltanto la Casa di Cura Citta' di Roma, ma anche le due strutture ospedaliere Aurelia Hospital e European Hospital - ha dichiarato l'Ad del Gruppo GHC Maria Laura Garofalo -. Il piano di riorganizzazione di queste strutture e' finalizzato alla creazione di valore grazie a una riallocazione piu' coerente dell'offerta assistenziale, in linea con le esigenze del territorio; motivo per il quale il progetto, sin da subito, e' stato fortemente supportato dalla Regione Lazio'. Definita la nuova governance della target che supportera' l'esecuzione del piano di riorganizzazione delle attivita' erogate da Citta' di Roma, Aurelia Hospital ed European Hospital, al termine del quale la Casa di cura Citta' di Roma diventera' una struttura post acuzie dotata di un dipartimento di diagnostica ambulatoriale e due sale di dialisi di ultima generazione. L'Equity Value dell'operazione e' pari a 15,2 mln euro, 'significativamente inferiore al solo valore degli asset immobiliari strumentali della target, dotati di una superficie di ca. 8.000mq'.

L'Enterprise Value e' di circa 20,7 milioni. L'acquisizione e' stata finanziata con mezzi propri e con ricorso all'indebitamento bancario, avendo GHC la disponibilita' di una Linea Capex per nuove acquisizioni concessa al Gruppo nel 2024 da un pool di primarie istituzioni finanziarie nazionali e internazionali (UniCredit, Banco BPM, BNL BNP Paribas, Monte dei Paschi di Siena, Cassa Depositi e Prestiti).

com-bag.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 19-01-26 14:32:07 (0385)SAN 5 NNNN