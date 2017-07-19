Gam: diversificare i portafogli come forma di protezione contro l'illusione di sapere - PAROLA AL MERCATO

di Carlo Benetti * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - L'economia e i mercati raramente reagiscono alla violenza, che spesso e' circoscritta, reagiscono invece all'incertezza, che e' sistemica. E sui mercati finanziari l'incertezza ha sempre un prezzo.

Possiamo costruire scenari sul prezzo del petrolio tra sei mesi, attribuire probabilita', stimare intervalli di confidenza. Ma l'esito di un conflitto, la durata di una crisi geopolitica, l'evoluzione diplomatica o la tenuta politica degli attori coinvolti appartengono alla sfera dell'incertezza 'knightiana' non del rischio misurabile (Frank Knight nel 1921 distinse il rischio, misurabile, dall'incertezza).

La distinzione tra rischio misurabile e incertezza ha implicazioni concrete per le scelte di investimento.

In presenza di rischio stimabile, la risposta razionale e' il dimensionamento delle esposizioni in funzione della probabilita'. In presenza di incertezza radicale, invece, la risposta razionale e' la diversificazione, la liquidita' come riserva di opportunita', la pazienza intesa come scelta attiva, non come inerzia.

Oggi l'epicentro dell'incertezza e' lo Stretto di Hormuz.

Quel nastro di mare stretto tra la penisola arabica e le coste iraniane e' un crocevia strategico delle rotte dell'energia, da li' transita un quinto dell'offerta globale di petrolio. Per mercanti e marinai raggiungere lo stretto significava la salvezza, era il 'porto sicuro' dopo la traversata dell'oceano.

Il 'porto sicuro' e' quello che cercano i risparmiatori nei momenti piu' tumultuosi dei mercati.

La relazione tra mercati e guerra e' complessa ma presenta schemi ricorrenti. Nel breve periodo, i conflitti generano volatilita' e avversione al rischio: l'incertezza contagia le aspettative, frena gli investimenti, aumenta il premio per il rischio. Tuttavia, la storia mostra che i ribassi raramente sono catastrofici, anche quelli piu' significativi tendono a essere riassorbiti in tempi relativamente brevi: sono queste le conclusioni di uno studio di LPL Research che ha preso in esame due dozzine di eventi geopolitici, dall'invasione della Francia nel maggio del 1940 a oggi.

Non di tratta di leggi scritte sulla pietra ma di una regolarita' statistica che vale la pena conoscere prima di prendere decisioni drastiche sul portafoglio.

L'ultimo sondaggio che Bank of America conduce con regolarita' tra i fund manager segnala un peggioramento del sentiment: le preoccupazioni per l'inflazione e per il contesto politico, indicato dal 37% come principale rischio di coda, hanno preso il sopravvento sull'ottimismo dei mesi precedenti. Le aspettative sui tassi sono state riviste e la quota di liquidita', salita al 4,3%, registra l'incremento mensile piu' marcato dal 2020. Cio' nonostante, lo scenario prevalente resta relativamente costruttivo: solo il 5% degli intervistati prevede un 'hard landing', il 46% si attende un 'no landing' e il 44% un atterraggio morbido.

Nel corso della sua conferenza stampa, Jerome Powell ha pronunciato la parola 'incertezza' tredici volte, una conferma che alla Federal Reserve sanno benissimo dove si annidano i maggiori rischi, ma non sanno con quanta forza e per quanto tempo soffieranno i venti contrari. Il contesto geopolitico espone la banca centrale allo scenario piu' insidioso, quello della stagflazione: prezzi in aumento accompagnati da un rallentamento dell'attivita' economica, con i primi segnali di indebolimento anche nel mercato del lavoro. E' una condizione critica perche' mette in tensione i due pilastri del mandato della Fed, stabilita' dei prezzi e piena occupazione, che finiscono per muoversi in direzioni opposte, riducendo cosi' l'efficacia degli strumenti di politica monetaria tradizionale.

Un ulteriore elemento di incertezza e' il cambio al vertice ormai prossimo: il mandato di Jerome Powell scade a maggio e il candidato di Trump, Kevin Warsh, dovra' gestire la transizione in un momento di shock geopolitico; la sua possibile migliore disposizione ai voleri della Casa Bianca aggiungerebbe un ulteriore fattore di imprevedibilita'.

* Market Specialist di Gam.

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(RADIOCOR) 28-03-26 16:58:13 (0405) 5 NNNN