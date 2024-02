G7/G20: Giorgetti a San Paolo, incontra Janet Yellen -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 feb - L'economia globale minacciata dai conflitti in Ucraina e nella Striscia di Gaza e' al centro della riunione dei ministri delle Finanze del G20 a San Paolo. In particolare, si discute il sostegno finanziario a Kiev. Presenti anche il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire e la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva. Fernando Haddad, ministro delle Finanze del Brasile, che da dicembre detiene la presidenza di turno del G20, partecipa in videoconferenza perche' positivo al Covid; per il governo del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, uno degli obiettivi dell'incontro e' ottenere segnali per far avanzare la lotta contro poverta' e disuguaglianza, agendo sulla tassazione internazionale dei 'super ricchi' e sulla riduzione del debito dei paesi poveri.

Anche i temi del cambiamento climatico e della crisi del potere d'acquisto saranno affrontati. Il meeting serve anche a preparare il terreno dell'incontro dei capi di Stato e di governo del G20 previsto a novembre a Rio de Janeiro. "Ci sono moltissimi temi da discutere e altrettante sfide da superare", ha detto Tatiana Rosito, rappresentante del governo brasiliano responsabile del coordinamento della riunione. A margine del vertice, stamattina si sono incontrati i ministri del G7 per discutere degli aiuti all'Ucraina ed esaminare l'ipotesi di utilizzare i beni russi congelati per finanziare lo sforzo bellico ucraino e la ricostruzione del Paese. Yellen ha chiesto ieri una soluzione 'urgente' su questo, mentre Kiev sollecita un maggiore sostegno e spera in nuovi aiuti per 60 miliardi di dollari dal Congresso americano. Il G7 potrebbe annunciare un accordo per creare un fondo per l'Ucraina, alimentato dagli interessi generati dai 397 miliardi di dollari di beni russi congelati.

