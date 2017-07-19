Fondazione Armani: non potra' coprire debiti ne' sponsorizzare Olimpia Basket

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 ott - Nel mettere in piedi la sua Fondazione, ora proprietaria al 100% della maison che porta il suo nome, Giorgio Armani ha previsto anche rigidi meccanismi di tutela nei confronti delle societa' sportive. Il dettaglio non e' da poco, visto che la Pallacanestro Olimpia Milano, una delle passioni dello stilista, e' controllata al 100% dalla Giorgio Armani Spa (e quindi, indirettamente, dalla Fondazione che nella catena gerarchica e' sopra la Spa). Nello statuto dell'ente, infatti, si legge come la Fondazione Armani, 'sempre nell'ottica di conservazione del proprio patrimonio e con prudente gestione, puo' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare ed economica in ogni parte del mondo, nonche' tutti gli atti e le operazioni relativi ritenuti necessari od opportuni dal consiglio di amministrazione, ad eccezione dell'assunzione di indebitamento finanziario e dell'attivita' di diretta sponsorizzazione di societa' e gruppi sportivi professionali in qualunque forma effettuata'.

Enr-Emi

(RADIOCOR) 14-10-25 14:51:36 (0483) 5 NNNN