Finint: nel 2025 minibond per 298 mln in 27 operazioni

Istituto primo in Italia per numero emissioni "non captive" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 23 mar - Con controvalore delle operazioni strutturate di minibond pari a 298 milioni di euro in 27 operazioni nel solo 2025, Banca Finint si posiziona al vertice della classifica degli arranger per il dodicesimo Report dell'Osservatorio sui Minibond del Politecnico di Milano.

L'istituto si conferma primo anche come numero di emissioni strutturate e collocate a terzi investitori (minibond 'non captive'). Le operazioni di basket bond hanno fornito un contributo significativo a questo posizionamento. Nel corso del 2025 sono stati attivati due nuovi programmi: Basket Bond Lombardia, un'iniziativa da oltre 100 milioni di euro a supporto delle Pmi con sede operativa in questa regione e Viveracqua Hydrobond 6 che ha coinvolto cinque utilities venete che si sono finanziate con questo strumento per complessivi 200 milioni di euro grazie all'intervento della Banca Europea per gli Investimenti con garanzia bilaterale Sace. Fondamentale anche l'operativita' sul fronte delle emissioni standalone, dove la banca ha strutturato 11 operazioni per complessivi 116 milioni di euro, di dimensione media maggiore rispetto al passato.

Dal 2012 ad oggi Finint ha strutturato oltre 400 operazioni di minibond per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro.

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(RADIOCOR) 23-03-26 11:35:26 (0220) 5 NNNN