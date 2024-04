Finint: Marchi, quotazione solo in caso di grande operazione M&A

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 23 apr - "Per ora non abbiamo in agenda un'eventuale quotazione a Piazza Affari su cui ragioneremo solamente quando se ne verificheranno la necessita' e l'opportunita'. Non vediamo attualmente il bisogno di aumenti di capitale e neppure quello di ridurre le quote di partecipazione della famiglia marchi in Finint. Se ci sara' una quotazione in borsa questa avverra' quando ci fosse all'orizzonte un'opportunita' trasformazionale.

Un'occasione come quella di un'acquisizione importante per accelerare il percorso di crescita della societa'. Non pensiamo ad una quotazione fine a se stessa". Cosi' il presidente di Finint, Enrico Marchi, durante la conferenza stampa appena conclusa che e' seguita all'assemblea dei soci dell'istituto bancario veneto.

