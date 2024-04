Finint: ad Izzi, puntiamo a nuovi record nel settore minibond

Innocenzi, no necessita' di M&A ma guardiamo a 360 gradi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 23 apr - "Una delle nostre leadership storiche e' quella nei minibond e intendiamo nel futuro battere ogni record proprio in questo segmento. Crediamo che questo sia uno strumento importante per le imprese e Finit e' concentrata anche proprio nell'evoluzione del modello del credito dei nostri clienti che grazie ai minibond possono ridurre la loro vulnerabilita' nei confronti del credito bancario tradizionale. Si tratta senza dubbio di strumenti un po' piu' sofisticati che implicano un'accresciuta cultura finanziaria e organizzativa ma senza dubbio portano ottimi risultati al sistema".

Cosi' il nuovo ad del Gruppo Finint Lucio Izzi durante la conferenza stampa di presentazione delle decisioni dell'assemblea dei soci del gruppo bancario veneto.

"Misuriamo molta fiducia nel futuro - ha aggiunto Izzi in merito al sentiment delle imprese in questa congiuntura - anche se in effetti e' vero che il nostro campione puo' non avere una corretta valenza statistica visto che serviamo imprese che esportano e che vanno bene. In un quadro complessivo di luci ed ombre non vediamo comunque un peggioramento significativo delle dinamiche ed anzi la prospettiva di riduzione dei tassi d'interesse ci fa credere che potremo registrare una nuova fase di impulso agli investimenti".

Sul piano delle operazioni di crescita per linee esterne e' il vicepresidente esecutivo Fabio Innocenzi a chiarire la posizione di Finint nel prossimo futuro.

"Tutte le nostre aree di business registrano una crescita organica a doppia cifra per cui non abbiamo la necessita' di nuove operazioni di M&A per garantirci un ulteriore sviluppo - ha dichiarato Innocenzi - e questa condizione ci offre un ulteriore vantaggio. Stiamo infatti sempre con le antenne alzate guardando a tutte le aree di attivita' che sono le nostre a partire proprio dal private banking dove abbiamo ancora ampi margini di crescita".

