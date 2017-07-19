Dati
            Fincantieri: Savino incontra Folgiero al Mef, focus su Monfalcone

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sandra Savino, ha incontrato oggi al MEF l'Amministratore Delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, per un confronto sulle attivita' del Gruppo e sulle prospettive di sviluppo industriale, con particolare attenzione allo stabilimento di Monfalcone.

            Nel corso dell'incontro e' stato evidenziato il ruolo strategico del sito produttivo giuliano, uno dei principali poli della cantieristica navale europea e uno degli assi portanti dell'economia del Friuli Venezia Giulia. La produzione di Monfalcone rappresenta un fattore determinante per l'export regionale, per la tenuta occupazionale e per la vitalita' di una filiera che coinvolge centinaia di imprese dell'indotto, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla competitivita' dell'intero sistema economico regionale.

