Fincantieri: Savino incontra Folgiero al Mef, focus su Monfalcone -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - 'Monfalcone e' un sito strategico per l'industria nazionale e per l'economia del Friuli Venezia Giulia. E' fondamentale che sviluppo industriale, tutela del lavoro, rispetto delle regole ed equilibrio sociale siano parte di un percorso condiviso che valorizzi il territorio e garantisca serenita' alla comunita'', ha dichiarato il Sottosegretario Savino.

Ampio spazio e' stato dedicato all'occupazione e alla qualificazione professionale. A Monfalcone sono gia' oltre 270 le nuove assunzioni dirette e prosegue il piano di attrazione di manodopera qualificata, anche attraverso iniziative collegate al Piano Mattei, con percorsi formativi strutturati e insegnamento della lingua italiana. Attraverso progetti come 'Maestri del Mare' e le collaborazioni con ITS e istituti tecnici del Friuli Venezia Giulia, Fincantieri rafforza i percorsi di upskilling e reskilling per personale diretto e indotto. Dal 2024 sono stati attivati 26 corsi di lingua italiana, per 1.300 ore complessive, che hanno coinvolto oltre 400 lavoratori nei diversi stabilimenti italiani.

'Investire sulla formazione tecnica e linguistica significa consolidare competenze, stabilita' occupazionale e pieno rispetto delle regole. La crescita industriale deve essere accompagnata da strumenti concreti di qualificazione professionale e da un forte presidio di legalita', come avviene in questa eccellenza del nostro Paese', ha sottolineato Savino.

