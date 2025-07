Fincantieri: Mazzotta, economia del mare motore del Paese, carenza manodopera

"Imprescindibile l'investimento nelle competenze" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 lug - "L'Economia del mare si conferma come uno dei motori strategici per la crescita del Paese, grazie alla sua capacita' di generare valore economico, occupazionale e ambientale lungo tutta la filiera. Oggi sono stati affrontati temi importanti legati all'economia del mare e, tra questi, l'investimento nelle competenze, elemento imprescindibile per guidare la trasformazione del settore verso modelli sempre piu' sostenibili, digitali e competitivi a livello internazionale". Lo ha detto il presidente di Fincantieri, Biagio Mazzotta, in occasione dell'evento 'Economia del mare, il motore blu della competitivita' italiana' promosso da Confindustria. "Voglio sottolineare - ha aggiunto - come in Fincantieri crediamo fermamente che il vero valore aggiunto risieda nelle persone e nelle loro capacita'. Sostenere i mestieri del 'saper fare' significa investire nella formazione continua, nell'innovazione tecnologica e nell'introduzione di automazione e robotica, senza mai perdere di vista la centralita' della professionalita' umana.

Siamo consapevoli che la carenza di manodopera specializzata rappresenti una sfida cruciale non solo per il nostro settore, ma per l'intero sistema Paese. Per questo, con determinazione, promuoviamo progetti come 'Maestri del Mare', che ci permettono di attrarre, formare e valorizzare giovani talenti desiderosi di avvicinarsi alle professioni tecniche e manuali. Il nostro impegno e' orientato a costruire un'identita' professionale solida e di alto valore, capace di sostenere la competitivita' e la crescita dell'Economia del Mare nel lungo periodo.".

