Fiere: eventi in programma dal 26 al 30 gennaio
- Torino: dal 30 gennaio all'1 febbraio 'HYROX' - una gara globale di fitness per tutti. I partecipanti provenienti da tutto il mondo competono esattamente nello stesso formato.
Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://hyroxitaly.com/event/hyrox-turin/ - Bolzano: dal 28 al 31 gennaio 'KLIMAHOUSE' - Fiera internazionale per l'edilizia responsabile e l'efficienza energetica.
Organizzazione: FieraMesse Luogo: Fiera Bolzano Sito: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse - Bari: dal 29 al 31 gennaio 'EVOLIO EXPO' - la fiera internazionale B2B nata per valorizzare l'olio EVO e la storia millenaria di questo prodotto.
Organizzazione: Nuova Fiera del Levante Luogo: Nuova Fiera del Levante.
Sito: https://fieradellevante.it/eventi/evolio-expo-2026/
