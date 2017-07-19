Fiere: calendario novembre-dicembre 2025 - Torino
Data: dal 31 ottobre al 2 novembre Evento: ARTISSIMA - fiera d'arte contemporanea.
Organizzazione: Artissima s.r.l.
Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://lingottofiere.it/events/artissima-2/ Data: dal 13 al 15 novembre Evento: RESTRUCTURA 2025 - Salone leader del Nord-Ovest rivolto a professionisti e a privati su riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia.
Organizzazione: GL Events Italia Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://lingottofiere.it/events/restructura-2025/ Data: dal 13 al 16 novembre Evento: ABILMENTE - Il Salone delle idee creative! Organizzazione: Italian Exhibition Group Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://www.abilmente.org/it/torino Data: dal 22 al 23 novembre Evento: QUATTROZAMPEINFIERA - fiera esperienziale per immergersi con il proprio animale da compagnia in un mondo di formazione, informazione, sport, bellezza, adozioni, rispetto, consapevolezza e intrattenimento educativo.
Organizzazione: Lingotto Fiere Luogo: Lingotto Fiere.
Sito: https://www.quattrozampeinfiera.it/it/
(RADIOCOR) 01-11-25 19:15:03 (0457) 5 NNNN