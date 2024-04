Fiere: calendario maggio-novembre 2024 - Verona

Data: dal 14 al 16 maggio Evento: AUTOMOTIVE DEALER DAY - appuntamento per gli operatori della distribuzione automobilistica e per l'ecosistema della mobilita' in Europa.

Organizzazione: Quintegia Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere - Ingresso Re Tedodorico, Pad. 11-12 Sito: https://www.dealerday.com/en/ Data: dal 23 al 25 maggio Evento: VERONAFIL - manifestazione filatelica, numismatica, cartofila.

Organizzazione: Associazione Filatelica Numismatica Scaligera Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere Sito: https://www.veronafil.it/ Data: dal 24 al 26 maggio Evento: VERONA MINERAL SHOW GEO BUSINESS - fiera internazionale dedicata a fossili, preziosi e minerali.

Organizzazione: VeronaFiere Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere Sito: https://www.veronamineralshow.com/it/home/ Data: dal 25 al 27 maggio Evento: VAPITALY - fiera internazionale del Vaping, Aromi ed Accessori dedicata ad uno dei settori del piacere in grande sviluppo e con sempre maggior diffusione: la sigaretta elettronica e tutto il suo vasto mondo.

Organizzazione: Vapitaly Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere Sito: https://www.vapitaly.com/it Data: dal 24 al 27 settembre Evento: MARMOMAC - Mostra internazionale di marmi, design, macchine e tecnologie.

Organizzazione: VeronaFiere Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere Sito: https://www.marmomac.com/ Data: 6 ottobre Evento: BORSA SACAMBIO GIOCATTOLO D'EPOCA - evento dedicato ai giochi di un tempo: teatrini, automi, bambole, marionette, trenini, penny toys, soldatini, modellini d'auto, giocattoli di legno e in latta.

Organizzazione: Borsa Giocattoli Verona Luogo: Saloni Centro Congressi FieraVerona Sito: https://borsagiocattoliverona.it/ Data: dall'11 al 13 ottobre Evento: ARTVERONA - Fiera di riferimento per la valorizzazione e il sostegno del sistema dell'arte italiano Organizzazione: VeronaFiere Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere Sito: https://artverona.it/ Data: dall'11 al 13 ottobre Evento: VERONA INTERNATIONAL TATTOO EXPO - evento internazionale che riunisce i migliori tatuatori provenienti da tutto il globo.

Organizzazione: World Tattoo Events Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere, Pad. 1 Sito: https://www.veronatattooexpo.com/ Data: dal 16 al 17 ottobre Evento: MCTER EXPO - evento di riferimento per l'efficienza energetica nell'industria e nel terziario.

Organizzazione: EIOM Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere Sito: https://www.mcter.com/expo2024/ Data: dal 18 al 21 ottobre Evento: COSMODONNA - unica fiera in Italia interamente dedicata all'universo femminile.

Organizzazione: Area Fiera Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere Sito: https://www.cosmodonna.it/ Data: dal 4 al 5 novembre Evento: WINE2WINE BUSINESS FORUM - Forum internazionale sul wine business, punto di riferimento sia per i produttori che per una grande varieta' di professionisti del vino desiderosi di sviluppare e far crescere la propria attivita' in tutto il mondo.

Organizzazione: VeronaFiere Luogo: Quartiere fieristico VeronaFiere.

Sito: https://wine2wine.net/

