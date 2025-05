Festival dell'economia di Trento: i panel -7

24 MAGGIO --------- ORE 9,30 'Rilanciare l'Europa manifatturiera' I protagonisti: Luigi Abete, presidente Confindustria cultura; Walter Galbiati, vicedirettore La Repubblica; Graziano Verdi, presidente CET - Federazione europea della ceramica; Gelsomina Vigliotti, vicepresidente Banca europea degli investimenti (Bei) Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 9,30 'Il dovere della speranza' Romano Prodi, autore di 'Il dovere della speranza' in dialogo con Liliana Faccioli Pintozzi, caporedattore esteri sky tg24 e Paolo Magri, presidente comitato scientifico Ispi.

I protagonisti: Liliana Faccioli Pintozzi, caporedattore esteri Sky TG24; Paolo Magri, presidente comitato scientifico Ispi; Romano Prodi, autore di 'Il dovere della speranza' Format: Dialogo Tema: Geopolitica PRESSO: Filarmonica ORE 9,30 'Perche' l'Europa non puo' esistere senza l'unione bancaria' I protagonisti: Antonio Patuelli, presidente Abi; Laura Serafini, Il Sole 24 Ore Format: Dialogo Tema: Politiche economiche PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di rappresentanza ORE 9,30 'La politica economica europea al tempo di Trump' I protagonisti: Riccardo Barlaam, Il Sole 24 Ore; Lilia Cavallari, presidente Ufficio parlamentare di bilancio (Upb); Marco Fortis, vicepresidente Fondazione Edison; Nazzarena Franco, ceo Dhl Express Italia; Marcello Messori, Istituto universitario europeo; Gylfi Zoega, University of Iceland Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Cinema Vittoria ORE 10,00 'Bologna capitale europea dell'intelligenza artificiale' Introducono Roberto Viola, direttore generale DG Connect, Commissione europea in dialogo con Luca De Biase, Il Sole 24 Ore. Segue tavola rotonda con Patrizio Bianchi, Universita' di Ferrara; Rita Cucchiara, Universita' di Modena e Reggio Emilia; Flavio Deflorian magnifico rettore Universita' di Trento; Francesco Ubertini, presidente Cineca I protagonisti: Patrizio Bianchi, Universita' di Ferrara; Rita Cucchiara, Universita' di Modena e Reggio Emilia; Luca De Biase, Il Sole 24 Ore; Flavio Deflorian magnifico rettore Universita' di Trento; Francesco Ubertini, presidente Cineca; Roberto Viola, direttore generale DG Connect, Commissione europea.

Format: Panel Tema: Intelligenza artificiale PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 10,15 'Garantire l'autonomia energetica' I protagonisti: Giuseppina di Foggia, amministratrice delegata Terna; Celestina Dominelli, Il Sole 24 Ore; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 10,30 'PMI e nuove tecnologie: quando l'innovazione bussa alla porta' I protagonisti: Cristina Balbo, Direttore Regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo; Paolo Collini, Professore del Dipartimento di Economia dell'Universita' di Trento; Matteo Faggin, Direttore di Smact Competence Center; Alfredo Maglione, Presidente Gruppo Optoi e Vice Presidente Confindustria Trento con delega alla Transizione digitale e innovazione tecnologica; Francesco Orefice, General Plant Dial Funghi e Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Trento Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Palazzo Bassetti ORE 12,00 'Colonizzatori di dati' I protagonisti: Claudio Antonelli, vicedirettore La Verita'; Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega informazione e editoria, presidenza del Consiglio dei ministri; Silvia Castagna, analista sociale esperta in comunicazione e innovazione, Commissione intelligenza artificiale presidenza del consiglio dei ministri; Jannis Kallinikos, Universita' Luiss Guido Carli; Marco Trombetti, co-founder & ceo, Translated Format: Panel Tema: Intelligenza artificiale PRESSO: Cinema Vittoria ORE 12,00 'Pnrr e giustizia: bilancio delle riforme a un anno dal traguardo' I protagonisti: Claudio Castelli, gia' presidente Corte di appello di Brescia; Cristiano Caumont Caimi, partner studio Tremonti Romagnoli Piccardi e associati; Francesco Greco, presidente Consiglio nazionale forense, Vittorio Manes, Universita' di Bologna; Roberto Papetti, Il Gazzettino; Fabio Pinelli, vicepresidente Consiglio superiore della magistratura Format: Panel Tema: Osservatorio Pnrr PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 12,00 'Osservatorio sulla transizione energetica e climatica: bilancio 2024 e prospettive' I protagonisti: Salvatore Bernabei, head of Enel green power and thermal generation AD Enel Green Power, Responsabile Enel Green Power e Thermal Generation; Guido Bortoni, presidente Cesi; Carlo Costa, direttore tecnico generale Autostrada del Brennero; Alberto Clo', direttore responsabile Energia; Sara Deganello, Il Sole 24 Ore; Stefano Granella, ceo Gruppo Dolomiti Energia; Fabrizia Lapecorella, vicesegretario generale Ocse; Catia Tomasetti, partner e leader del focus team infrastrutture, energia e transizione ecologica BonelliErede Format: Panel Tema: Energia.

