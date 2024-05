Festival dell'economia di Trento: i panel -7

ORE 15,45 'Previsioni economiche, errori e stabilita' finanziaria' CON: Paolo Savona, presidente Consob; Marina Brogi, Universita' La Sapienza.

Format: Dialogo Tema: Politiche economiche PRESSO: Sala di Rappresentanza - Palazzo Geremia ORE 16,00 'Banche centrali, tassi d'interesse e attualita' politica' CON: Donato Masciandaro, Universita' Bocconi Format: Dialogo Tema: Politiche economiche PRESSO: Corridoio interno - Sede Ocse ORE 16,00 'I nuovi volti del potere' CON: Sabino Cassese, Scuola normale superiore di Pisa; Alessandra Sardoni, giornalista La7.

Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Sala Zuelli - Palazzo di Giurisprudenza ORE 16,00 'Sostenibilita' ambientale e opportunita' per le imprese' Introducono Stefano Venier, a.d. Snam in dialogo con Celestina Dominelli, Il Sole 24 Ore. Segue tavola rotonda con Massimo Deandreis, d.g. centro studi e ricerche per il Mezzogiorno; Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo; Alessandra Lanza, senior partner Prometeia; Giorgio Prodi, Universita' di Ferrara; Juliette Vitaloni, direttore centro studi Federchimica; Alessandro Terzulli, responsabile Studi e ricerche Sace, moderata da Celestina Dominelli, Il Sole 24 Ore.

Evento in collaborazione con l'Associazione italiana economisti d'impresa (Gei) Format: Panel Tema: Energia PRESSO: Sala Marangonerie - Castello del Buonconsiglio ORE 16,30 'La rivoluzione del lavoro' CON: Francesca Coin, sociologa; Massimiliano Magrini, fondatore United Ventures; Luciano Pietronero, gruppo complessita' centro Fermi; Sara Roversi, imprenditrice; Max Bergami, dean Bologna business school.

Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Sala Depero - Palazzo della Provincia ORE 16,45 'Quo vadis Medio Oriente' Evento in collaborazione con l'Ispi-Istituto per gli studi di politica internazionale CON: Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell'Ue per la regione del golfo in dialogo con Paolo Magri, vicepresidente esecutivo Ispi; Nicola Pedde, direttore Institute for Global studies e Valeria Talbot, Responsabile dell'Osservatorio Medio Oriente e Norda Africa, Ispi.

Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Auditorium - Palazzo Prodi ORE 17,30 'Siamo pronti per la prossima pandemia?' CON: Jacopo Andreose, Chief executive officer Angelini Pharma; Silvio Brusaferro, ex presidente Istituto superiore di sanita'; Francesco Vaia, d.g. della prevenzione sanitaria ministero della salute; Marzio Bartoloni, Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Sanita' PRESSO: Sala Zuelli - Palazzo di Giurisprudenza ORE 17,30 'Tutelare la salute con la medicina dei dati' Evento in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler.

CON: Paolo Di Giorgio, ceo, Angelini Ventures, Luca Foresti, Silvia Franzese, strategy & design director Dst, Monica Moroni, ricercatrice Fondazione Bruno Kessler, Francesca Cerati, Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Economia digitale PRESSO: Sala di Rappresentanza - Palazzo Geremia ORE 17,30 'I sindacati tra cambiamento e conservazione' CON: Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, Maurizio Landini, segretario generale Cgil, Marina Salamon, presidente Alchimia, Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Politiche economiche PRESSO: Sala di Rappresentanza - Palazzo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ORE 17,30 'Una politica industriale per l'autonomia strategica dell'Europa' CON: Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Sarah Varetto, evp communications, inclusion & bigger picture Sky Italia.

Format: dialogo Tema: Economia delle imprese PRESSO: Teatro Sociale ORE 18,30 'Dalla disabilita' una Italia piu' giusta' CON: Andrea Catizone, avvocato, Toto Forray, capitano Dolomiti Energia Trentino, Giulia Ghiretti, campionessa mondiale paralimpica, Luca Pancalli, presidente Comitato italiano paralimpico, Edoardo Vigano', vice cancelliere Pontificia accademia delle scienze e scienze sociali, Maria Luisa Colledani, Il Sole 24 Ore.

Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Bassetti ORE 18,30 'Criminalita': confisca, gestione e destinazione dei beni' CON: Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Alberto Faustini, giornalista.

Format: Dialogo Tema: Attualita'.

PRESSO: Sala Depero - Palazzo della Provincia

