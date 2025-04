Ferrari: lancia due nuove vetture, versioni speciali della 296

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - Ferrari lancia due nuove vetture, la 296 Speciale e la 296 Speciale A, evoluzioni rispettivamente della 296 Gtb e della 296 Gts, come parte del piano che prevede 15 lanci tra il 2023 e il 2026. Il prezzo base Italia della 296 Speciale e' di 407mila euro e il prezzo base Italia della 296 speciale A e' di 462mila euro. Le prime consegne della 296 Speciale sono in programma per il primo trimestre 2026 (inizieranno prima le consegne della versione europea e poi le altre). Per la 296 Speciale A le prime consegne sono in calendario per il secondo trimestre 2026.

'Questa macchina non e' una sorpresa per i nostri clienti, gli ordini ufficiali sono partiti con la presentazione ufficiale ai clienti ma c'e' stato un elevato interesse da prima, possiamo parlare di pre-ordini', ha detto Enrico Galliera, Chief marketing & commercial officer di Ferrari, indicando che 'queste sono le prime nuove auto a cui si applichera' la nuova politica commerciale, oltre a quelle a inizio ciclo vita che gia' sono commercializzate'.

