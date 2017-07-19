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            Ferrari: Elkann, piano al 2030 offre chiara direzione per prossimi anni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - 'In ottobre, durante il nostro Capital Markets Day a Maranello, abbiamo presentato la nostra visione al 2030. Questo piano offre a Ferrari una chiara direzione per gli anni a venire. Le nostre ambizioni per il futuro sono radicate negli stessi principi che hanno reso Ferrari cio' che e': responsabilita' e coraggio di evolversi'. Cosi' il presidente di Ferrari, John Elkann, durante l'assemblea degli azionisti. 'Ferrari continua a evolversi in un mondo in rapida trasformazione. Ma i nostri principi rimangono immutati: rispetto per la nostra eredita', responsabilita' nel presente e ambizione per il futuro', ha aggiunto Elkann, che e' stato confermato amministratore della societa' dai soci.

            Fla-

            (RADIOCOR) 15-04-26 10:33:06 (0237) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Ferrari 304,30 -0,34 11.20.06 302,00 306,85 305,35


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