Ferrari: Elkann, piano al 2030 offre chiara direzione per prossimi anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - 'In ottobre, durante il nostro Capital Markets Day a Maranello, abbiamo presentato la nostra visione al 2030. Questo piano offre a Ferrari una chiara direzione per gli anni a venire. Le nostre ambizioni per il futuro sono radicate negli stessi principi che hanno reso Ferrari cio' che e': responsabilita' e coraggio di evolversi'. Cosi' il presidente di Ferrari, John Elkann, durante l'assemblea degli azionisti. 'Ferrari continua a evolversi in un mondo in rapida trasformazione. Ma i nostri principi rimangono immutati: rispetto per la nostra eredita', responsabilita' nel presente e ambizione per il futuro', ha aggiunto Elkann, che e' stato confermato amministratore della societa' dai soci.

Fla-

(RADIOCOR) 15-04-26 10:33:06 (0237) 5 NNNN