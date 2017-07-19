Federated Hermes: le implicazioni della nomina di Kevin Warsh su Treasury e obbligazionario globale - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Implicazioni per i tassi di interesse Warsh potrebbe modificare il modo in cui la Fed comunica e implementa i propri framework di politica monetaria, rendendoli piu' proiettati al futuro. Si e' espresso contro il pagamento degli interessi sulle riserve in eccesso e potrebbe ridurre le posizioni della Fed sul lungo termine. Se riuscisse a realizzare pienamente questi obiettivi, potremmo assistere a curve dei rendimenti piu' ripide e a tassi a breve piu' bassi nel medio termine (uno-due anni).

Nel breve periodo, Warsh dovra' pero' confrontarsi con opinioni divergenti all'interno del Fomc e con l'inerzia istituzionale, che potrebbe rallentare - pur senza bloccare - i cambiamenti nelle prassi e nei framework della Fed.

Inoltre, qualsiasi tentativo di ridurre e accorciare il portafoglio della Fed potrebbe avvenire in parallelo a iniziative piu' aggressive del Tesoro volte a contenere i rendimenti a lungo termine, compensando gli effetti delle modifiche del portafoglio Fed. Ad esempio, se la Fed privilegera' scadenze piu' brevi, il Tesoro potrebbe aumentare l'emissione di titoli a breve. In un ulteriore passaggio, il Tesoro potrebbe riacquistare titoli sul lungo termine, finanziando l'operazione con un'emissione piu' abbondante sul breve. L'interazione tra Fed e Tesoro potrebbe quindi frenare nel breve termine le aspettative di un irripidimento della curva, ma probabilmente non nel lungo periodo.

Passando alla nostra visione tattica di breve periodo sui tassi statunitensi, la nostra posizione sulla duration e' diventata leggermente corta rispetto al benchmark, poiche' vediamo un rischio sbilanciato verso livelli di rendimento un po' piu' elevati per le seguenti ragioni: .l'economia statunitense cresce solidamente sopra il trend e le attese di consenso; .il One Big Beautiful Bill Act fornira' diversi stimoli fiscali, sostenendo la crescita nel 2026; .gli investimenti in conto capitale legati all'AI probabilmente si intensificheranno nel 2026; .persistono condizioni finanziarie accomodanti, che generano effetti ricchezza a supporto dei consumi delle fasce di reddito piu' elevate e mantengono i flussi di capitale, favorendo la crescita; .le sorprese positive nei dati Usa suggeriscono un possibile recupero della creazione di posti di lavoro; .l'inflazione resta ostinatamente sopra il target.

Detto questo, manteniamo una posizione corta solo contenuta alla luce di alcuni fattori di supporto per i bond: .Warsh potrebbe sostenere pubblicamente l'idea di tassi a breve piu' bassi grazie al potenziale di crescita legato alla produttivita'; .i tassi reali restano elevati rispetto alla storia recente; .il sentiment degli investitori e i flussi potrebbero favorire le obbligazioni, anche per effetto di ribilanciamenti dopo un forte rally azionario; .gli Stati Uniti potrebbero intervenire militarmente contro l'Iran, sebbene siano in corso negoziati; .la Cina continua a esportare deflazione e a tutelare attivamente i propri interessi.

